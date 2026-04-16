Đối thủ đánh bại tuyển Việt Nam ở chung kết ỏm tỏi tranh công 16/04/2026 11:04

Đội bóng Curacao từng đánh bại tuyển Việt Nam ở loạt luân lưu để lên ngôi vô địch giải, tạo nhiều kỷ lục khi dự World Cup 2026, nay đang đối mặt việc tranh công ỏm tỏi.

Đó chính là tuyển Curacao, đảo quốc nhỏ bé ở biển Cariba, Trung Mỹ, có lần đánh bại Việt Nam ở chung kết King’s Cup 2019 tại Thái Lan ở loạt luân lưu, Nội bộ đội tuyển Curacao đang rất phức tạp chuyện tranh công với câu hỏi ai có công đưa họ lần đầu tiên góp mặt ở World Cup?

Trong trận chung kết King's Cup 2019 gặp Curacao, thầy trò HLV Park Hang-seo thua luân lưu 4-5. Ảnh: CTP.

Năm 2019, Thái Lan mời tuyển Việt Nam dự King’s Cup cùng hai khách mời khác là Ấn Độ và Curacao. Kết quả Việt Nam thắng Thái Lan ở bán kết do bàn thắng của Anh Đức đánh đầu cuối trận. Vào chung kết Việt Nam gặp Curacao hòa 1-1 ở 90 phút. Bàn san bằng của Việt Nam do công Đức Huy ghi. Ở loạt sút luân lưu, Công Phượng đá hỏng và thua 4-5.

Vừa rồi đảo quốc nhỏ bé này lần đầu góp mặt ở World Cup 2026. Họ đã xô đổ kỷ lục của Cape Verde có dân số 180 ngàn người, Iceland có 350 ngàn dân từng góp mặt tại World Cup. Theo đó, Curacao chỉ có 160 ngàn người vẫn có mặt ở World Cup và cũng là đảo quốc nhỏ bé nhất trong lịch sử dự Cúp thế giới.

Curacao nằm cạnh Venezuela có diện tích 144 ngàn km vuông và chỉ có 4 ngàn người chơi bóng đá từ phong trào đến chuyên nghiệp.

Curacao đang diễn ra những cuộc đấu khẩu tranh công ở lần đầu dự World Cup? Ảnh: NST.

Tuy nhiên, cuộc hành trình thần thánh dự World Cup 2026 của Curacao bây giờ là tranh công, kể công. Nó rơi vào hầu hết các HLV người Hà Lan, trong đó gồm có “phù thủy” Guus Hiddink.

Curacao là thuộc địa cũ của Hà Lan và hầu hết các HLV người Hà Lan cũng hành nghề rất nhiều ở đây vì thuận lợi trong ngôn ngữ. Trước khi sang Indonesia dẫn tuyển nước này, HLV Patrick Kluivert cũng dẫn dắt Curacao và bị sa thải do thành tích kém. Tiền nhiệm của Kluivert là thầy Hà Lan Dick Advocaat.

Người có công đưa Curacao đến World Cup 2026 là HLV Fred Rutten (người Hà Lan). Tuy nhiên, HLV Guus Hiddink bị cho là đang tranh công với đồng hương Fred Rutten vì ông khẳng định mình là “cố vấn”cho Rutten. Ông Fred Rutten ra sức bác bỏ việc này.

Guus Hiddink thì quá nổi tiếng từ đội tuyển Hà Lan đến Hàn Quốc, đến Nga, đến Úc,...nhưng thực chất ông không có công trong việc giành vé World Cup của đội tuyển Curacao.

Chưa hết, HLV nổi tiếng khác là Dick Advocaat cũng lên tiếng nhờ ông mà Curacao đến World Cup 2026 vì HLV Rutten lên nắm tuyển và hưởng lợi từ những gì Advocaat gầy dựng (?).

Cuối cùng Chủ tịch LĐBĐ Curacao, ông Gilbert Martina quả quyết đó là công của HLV Fred Rutten, chứ chẳng ai cả. Guus Hiddink và Dick Advocaat chẳng hề là tư vấn cho Rutten. Vì nếu tư vấn thì LĐBĐ Curacao phải trả lương.

Cũng theo người đứng đầu bóng đá Curacao thì ông thừa biết hai HLV nổi tiếng của Hà Lan là Hiddink và Advocaat đều không giúp đội có chuyển biến tốt, cho đến khi Fred Rutten dẫn dắt lập tức có thay đổi và tiến bộ nhanh.

Ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2026, Curacao cầm hòa Jamaica 0-0, là bước ngoặt giúp đội này có vé đi vòng chung kết. Sau đó, Jamaica phải đi đá play off và thất bại trước Congo.