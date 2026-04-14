Sao Liverpool tuyên chiến PSG: Sẵn sàng chết tại Anfield! 14/04/2026 13:25

(PLO)- Dominik Szoboszlai đã thổi bùng ngọn lửa phục hận tại thánh địa Anfield trước màn tái đấu sống còn với Paris Saint-Germain bằng một tuyên bố đầy máu lửa: sẵn sàng cháy đến hơi thở cuối cùng để cùng Liverpool nuôi hy vọng ngược dòng ở tứ kết Champions League.

Sau thất bại 0-2 trên đất Pháp ở lượt đi, đội bóng vùng Merseyside đang đứng trước thử thách cực lớn. Dù vậy, tiền vệ người Hungary tin rằng Anfield vẫn có thể trở thành nơi chứng kiến một đêm điên rồ khác của Liverpool tại cúp châu Âu.

Trong buổi họp báo trước trận, Szoboszlai gửi đi trấn an người hâm mộ với cam kết Liverpool sẽ chiến đấu đến cùng, dù trận đấu kéo dài 90 phút hay phải bước sang hiệp phụ. Theo đội trưởng tuyển Hungary, toàn đội hiểu rất rõ ý nghĩa của cuộc đối đầu này và sẽ bước ra sân với tinh thần quyết tử. Anh nhấn mạnh rằng ở Anfield, mọi kịch bản đều có thể xảy ra, và đó chính là niềm tin lớn nhất của Liverpool trong lúc đang bị dồn vào thế khó.

Niềm tin ấy phần nào được tiếp thêm sau chiến thắng 2-0 trước đội khách Fulham cuối tuần qua, kết quả giúp Liverpool chặn đứng chuỗi ba trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Trận thắng đó không xóa đi áp lực khổng lồ trước PSG, nhưng ít nhất cũng giúp thầy trò HLV Arne Slot lấy lại phần nào sự tự tin trước khi bước vào trận cầu có thể quyết định cả mùa giải.

Szoboszlai cùng đồng đội có niềm tin đội nhà sẽ ngược dòng PSG ở thánh địa Anfield. Ảnh: EPA.

Liverpool hiện vẫn phải căng sức cho mục tiêu chen chân vào tốp 5 Premier League để giành vé tham dự Champions League mùa tới, song trước mắt họ là bài toán khó nhất: xé toang lợi thế hai bàn của đại diện Ligue 1.

Szoboszlai thừa nhận nếu Liverpool làm được điều đó, đây là màn ngược dòng lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Cầu thủ 25 tuổi, người đã ghi 12 bàn và có 8 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, hiểu rất rõ họ đang đối mặt đối thủ nào. Theo anh, PSG bây giờ tuy không còn sở hữu bộ ba siêu sao như Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Neymar, nhưng lại trở nên khó lường theo cách khác.

Đội bóng nước Pháp đang vận hành bằng một hệ thống mới, lối chơi mới và mang đến cảm giác gắn kết, giàu năng lượng hơn rất nhiều. Trong trạng thái hưng phấn và cầm lợi thế 2-0, PSG rõ ràng càng nguy hiểm.

Tuyển thủ Hungary sẵn sàng trả giá để giành vé bán kết Champions League. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Szoboszlai vẫn khẳng định Liverpool đã sẵn sàng. Và lời tuyên chiến càng đáng chú ý khi chính anh vừa trải qua quãng thời gian không mấy dễ chịu. Dù là một trong những gương mặt nổi bật của Liverpool ở mùa giải đầy biến động này, tiền vệ người Hungary gần đây lại hứng chỉ trích sau cử chỉ gây tranh cãi hướng về cổ động viên đội nhà trong trận thua Manchester City 0-4 ở đấu trường FA Cup. Làn sóng phản ứng nhanh chóng bùng lên, buộc anh phải lên tiếng giải thích.

Szoboszlai cho biết đó chỉ là một sự hiểu lầm và anh hoàn toàn không có ý xúc phạm người hâm mộ. Anh nói mình hiểu rõ tầm quan trọng của các cổ động viên với Liverpool, đồng thời nhấn mạnh cầu thủ luôn chiến đấu vì màu áo CLB và vì những người đứng trên khán đài. Tiền vệ này cũng gửi lời xin lỗi nếu hành động của anh khiến ai đó cảm thấy tổn thương, đồng thời mong người hâm mộ sẽ tiếp tục sát cánh cùng đội bóng.

Mọi ánh mắt đang dồn về Anfield. Chủ nhà Liverpool cần một đêm bùng nổ để cứu lấy giấc mơ Champions League, còn Szoboszlai đã nói rất rõ, anh sẵn sàng trả mọi giá để biến điều tưởng như không thể thành sự thật.