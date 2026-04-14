Barca càng bị dồn vào chân tường, Atletico càng dễ gặp họa 14/04/2026 11:30

(PLO)- Barca bước vào trận lượt về tứ kết Champions League với Atletico Madrid vào rạng sáng 15-4 trong hoàn cảnh chẳng còn đường lùi.

Thất bại 0-2 ở lượt đi khiến đại diện xứ Catalan rơi vào thế cực kỳ bất lợi trước chuyến làm khách tới sân Riyadh Air Metropolitano vào rạng sáng 15-4. Muốn đi tiếp, Barca gần như buộc phải tạo ra một chiến thắng đủ lớn để đảo ngược toàn bộ cục diện.

Nhiệm vụ của thầy trò Hansi Flick rõ ràng rất nặng, nhất là khi Atletico luôn là đối thủ khó chịu ở những trận cầu mang tính sinh tử. Dù vậy, nếu nhìn lại quá khứ, Barca vẫn có lý do để nuôi hy vọng.

Trên lý thuyết, việc thắng Atletico với cách biệt từ ba bàn trở lên là thử thách cực khó. Đội bóng thủ đô vốn nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ, giàu kỷ luật và rất lì lợm khi bảo vệ lợi thế. Nhưng Barcelona từng cho thấy họ đủ khả năng làm điều tưởng như không thể.

Lewandowski cùng đồng đội bị Atletico dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn có khả năng ngược dòng. Ảnh: EPA.

Ngay trong mùa giải này, đội bóng xứ Catalan từng đánh bại Atletico 3-0 ở bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Trước đó, ở La Liga hồi tháng 3-2024, họ cũng từng thắng với tỷ số tương tự. Những kết quả ấy cho thấy khoảng cách giữa hai đội không hề quá xa như tỷ số lượt đi phản ánh.

Điều khiến người hâm mộ Barca bám víu nhiều nhất chính là truyền thống tạo ra các màn thoát hiểm chấn động ở đấu trường châu Âu. Từ thời Cúp C1 châu Âu, Barcelona đã từng viết nên cuộc trở lại đáng nhớ trước IFK Gothenburg ở bán kết mùa 1985-1986. Sau khi thua 0-3 ở lượt đi trên đất Thụy Điển, họ thắng lại 3-0 tại Camp Nou rồi đi tiếp nhờ loạt luân lưu.

Đến mùa 1993-1994, Barca lại thoát hiểm trước Dynamo Kyiv khi lật ngược thất bại 1-3 ở lượt đi bằng chiến thắng 4-1 ở trận tái đấu.

Thầy trò Hansi Flick hy vọng qua mặt Atletico ngay trên sân khách. Ảnh: EPA.

Cuộc ngược dòng trước Chelsea tại tứ kết mùa 1999-2000 cũng luôn được nhắc đến như một trong những đêm châu Âu bùng nổ nhất của Camp Nou. Thua 1-3 ở Stamford Bridge, Barca trở về sân nhà và thắng 5-1 sau hiệp phụ. Năm 2013, họ tiếp tục đập tan nghi ngờ khi thắng AC Milan 4-0 sau khi đã gục ngã 0-2 tại San Siro.

Và dĩ nhiên, không thể bỏ qua màn ngược dòng huyền thoại trước PSG ở mùa 2016-1017, khi Barca biến thất bại 0-4 ở Paris thành chiến thắng 6-1 điên rồ tại Camp Nou.

Bởi thế, dù đang bị dồn sát mép vực, Barcelona vẫn có quyền tin vào một đêm khác thường nữa. Atletico đang nắm lợi thế lớn, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng với Barca, Champions League luôn là sân khấu của những điều không tưởng.