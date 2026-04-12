Cầu thủ Arsenal bị đấm mạnh vào mặt 12/04/2026 17:17

(PLO)- HLV Mikel Arteta đã không giấu nổi sự thất vọng sau khi Arsenal tiếp tục trượt dài với trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước AFC Bournemouth.

Trận thua của Arsenal đánh dấu thất bại thứ ba trong bốn trận gần nhất, khiến hậu trường Emirates trở nên rất căng thẳng, đặc biệt khi cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào giai đoạn quyết định.

Trận đấu khởi đầu theo cách tệ hại với đội chủ nhà khi họ sớm để thủng lưới. Dù đã gỡ hòa trước giờ nghỉ, Arsenal lại tiếp tục thể hiện bộ mặt thiếu ổn định trong hiệp hai và phải trả giá bằng bàn thua quyết định. HLV Arteta thẳng thắn mô tả màn trình diễn của các học trò là “một cú đấm mạnh vào mặt”, nhấn mạnh đây là thời điểm buộc toàn đội phải phản ứng mạnh mẽ nếu không muốn đánh mất tất cả.

Ông thừa nhận các cầu thủ đang chịu áp lực tâm lý rất lớn khi phong độ sa sút đúng vào giai đoạn quan trọng. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, đội bóng không còn quyền mắc sai lầm hay do dự. Ông nhắn nhủ học trò hoặc đứng lên chiến đấu, hoặc sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua khắc nghiệt này.

HLV Arteta lo lắng cho các học trò sau cú ngã ngựa đau đớn ngay trên sân nhà. Ảnh: EPA.

Trước đó không lâu, Arsenal từng nắm lợi thế lớn với khoảng cách 9 điểm so với nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, chuỗi trận đáng thất vọng gần đây đã khiến cục diện thay đổi nhanh chóng. Man City vẫn còn trong tay hai trận chưa đấu, đồng nghĩa họ hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách trước khi hai đội chạm trán trực tiếp tại Etihad, trận đấu được xem như quyết định của cả mùa giải.

Những dấu hiệu bất ổn của Arsenal không chỉ đến từ kết quả mà còn nằm ở cách họ thi đấu. HLV Arteta đặc biệt không hài lòng khi đội bóng kiểm soát thế trận tốt trong hiệp một nhưng lại thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm. Ngược lại, đối thủ tận dụng tối đa những sai lầm dù cơ hội không nhiều. Ông chỉ ra rằng bàn thua đầu tiên xuất phát từ tình huống phòng ngự lỏng lẻo, trong khi bàn quyết định phản ánh sự mất tập trung về mặt tổ chức.

Chiến lược gia 42 tuổi cũng thừa nhận sự bất ngờ khi chứng kiến đội bóng đánh mất sự ổn định vốn là điểm mạnh suốt mùa giải. Theo ông, việc chơi dưới sức có thể xảy ra trong bóng đá, nhưng vấn đề nằm ở cách đội phản ứng sau đó. Nếu không nhanh chóng điều chỉnh, mọi nỗ lực trước đó có thể trở nên vô nghĩa.

Arsenal vẫn còn 2 đấu trường lớn để giành cúp. Ảnh: EPA.

Giữa lúc áp lực tại giải quốc nội gia tăng, Arsenal vẫn còn nhiệm vụ quan trọng ở đấu trường châu Âu. Họ vừa giành chiến thắng tối thiểu trước Sporting CP tại tứ kết UEFA Champions League và chuẩn bị cho trận lượt về mang tính quyết định. Arteta thừa nhận đây là giai đoạn quyết định của mùa giải khi mọi mục tiêu đều đang bị đe dọa.

Dù vậy, ông vẫn khẳng định Arsenal chưa đánh mất lợi thế hoàn toàn. Vị trí hiện tại vẫn cho phép họ kiểm soát số phận của mình, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nhanh chóng cải thiện phong độ. Nếu không, cú sảy chân trước Bournemouth có thể trở thành bước ngoặt khiến cả mùa giải sụp đổ.