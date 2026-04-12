Tyson Fury đánh bại võ sĩ Nga 12/04/2026 12:09

Trận so găng quyền Anh hạng nặng vừa kết thúc ngày 12-4 tại sân vận động Tottenham Hotspur. Theo đó Tyson Fury đánh bại võ sĩ Nga Arslanbek Makhmudov qua 12 hiệp đấu.

Ba trọng tài cho điểm cuộc so găng hạng nặng Anh - Nga, Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov lần lượt 120-108, 120-108 và 119-109. Như vậy tay đấm Anh Tyson Fury đã thắng thuyết phục bằng điểm số trước Arslanbek Makhmudov.

Không có Knock out xảy ra như một số nhận định.

Tyson Fury (trái) thắng điểm Arslanbek Makhmudov qua 12 hiệp đấu. Ảnh:S.E

Như vậy tay đấm Anh “Tyson trắng” còn có biệt danh khác là Gypsi King đã tìm lại được sự tự tin cho kế hoạch sắp tới là tái đấu với đồng hương Anh Anthony Joshua và sau đó là tìm cách “giảm bớt nợ” trước tay đấm Usyk của Ukraine sau hai trận toàn thua.

Đối thủ tiếp theo của Tyson Fury sẽ là Anthony Joshua, tay đấm đang hồi phục chấn thương tâm lý khi cuối tháng 12 năm rồi, anh cùng hai người bạn cũng là thành viên trong tổ đấu của Joshua bị tai nạn giao thông làm chết 2 người bạn tại Nigeria.

Có thể sau khi đánh bại võ sĩ Nga này, đại diện của Tyson Fury và đại diện của Anthony Joshua sẽ kết nối để lên kèo cho trận tiếp theo.

Diễn tiến trận đấu này cho thấy phần thắng xứng đáng thuộc về tay đấm Anh, vì võ sĩ Nga ra đòn ít hơn, không chuẩn xác nhiều, trong khi đó, Tyson Fury ra đòn rất lực và chuẩn xác cao hơn, đó là yếu tố tiên quyết tạo nên chiến thắng cho “Tyson trắng”. Makhmudov có chiều cao tương đương Tyson Fury nhưng lực ra đòn lẫn tần suất ra đòn của tay đấm Anh tốt hơn.

Nó khác hẳn với khi Tyson Fury chạm trán với Usyk của Ukraine. Usyk thấp hơn Tyson đến 15cm, nhưng chọn lối chơi xáp lá cà liên tục ra đòn, khiến Tyson không kịp chống đỡ và cũng không phát huy được lợi thế “cánh tay đòn dài” của mình đành chấp nhận 2 trận toàn thua.