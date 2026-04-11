Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov: “Khủng long” thách đấu 11/04/2026 14:56

5 giờ ngày 12-4 (giờ VN) hai “khủng long Anh- Nga" so găng ở sân vận động Tottenham Hotspur. Cuộc thượng đài hạng nặng được ví là hai “khủng long” bởi Tyson Fury có trọng lượng cơ thể 121,5kg còn Arslanbek Makhmudov nặng 120,2 kg.

Giới chuyên môn quyền Anh phương Tây không mấy lạc quan về tay đấm Anh Tyson Fury có biệt danh Gypsy King này vì anh càng nặng cân thì càng dễ “làm mồi” cho các tay đấm Đông Âu.

Tay đấm Nga Arslanbek Makhmudov. Ảnh:S.E

Trong khi đó Arslanbek Makhmudov có trọng lượng chỉ thua Tyson hơn 1 kg nhưng khối cơ chiếm trọng lượng lớn. Tyson Fury đánh giỏi thời ít mỡ nay thì khác rồi. Anh lười tập cùng việc những lần bị treo găng, hay ăn uống vô độ, chế độ tập luyện không khắt khe nên dẫn đến tăng cân nhanh, khiến sức mạnh giảm sút. Tyson Fury cũng đã hai lần gục ngã trước tay đấm Ukraine Usyk vốn đang giữ 5 đai hạng nặng.

Trong khi đó, Arslanbek Makhmudov mang đậm trường phái quyền Anh Đông Âu, rất toan tính, ít ra đòn nhưng ra đòn là chuẩn, nặng ký. Tyson Fury có điểm nổi trội là chịu đòn rất giỏi, chiều cao vượt trội, cánh tay đòn dài, tạo lợi thế.

Tuy nhiên cuộc chạm trán Anh - Nga này thì chưa hẳn Tyson Fury có lợi thế trên. Bởi gần đây việc Tyson Fury thua hai trận trước Usyk thấp hơn, nhẹ cân hơn đã cho thấy, đối đầu với các võ sĩ Đông Âu, chuyện “tay dài hơn" chưa hẳn là lợi thế. Các tay đấm Đông Âu rất khoa học và biết cách phát huy thế mạnh của mình và khắc chế điểm mạnh của đối phương.

Tyson Fury “chết” hai lần trước Usyk của Ukraine cũng vì quá tin vào thế mạnh vốn có của mình. Nhưng Usyk thì biết cách liên tục xáp lá cà để triệt tiêu ưu điểm tay dài của Tyson Fury, đồng thời ra đòn vũ bão liên tục khiến đôi tay dài hơn của Tyson trở nên thứ thừa thải và liên tục ăn đòn.

Tyson Fury (phải) từng hai lần gục ngã trước Usyk. Ảnh: Boxing

Tyson Fury cũng rất giỏi chơi trò tâm lý. Tyson Fury nói rằng việc anh chạm trán với Makhmudov là để “làm nóng” cho việc chuẩn bị tái đấu với tay đấm đồng hương Anthony Joshua quan trọng hơn. Rồi sau đó anh sẽ tiếp tục mời Usyk tái đấu để... gỡ gạc.

Tyson Fury trải qua 34 thắng, 2 hòa và 1 thua, còn Makhmudov có 21 thắng 1 thua. Trong số 5 nhận định của chuyên gia quyền Anh thì rất đều nhau. Hai nhận định cho rằng Tyson Fury sẽ thắng Knock out. Hai trận nhận cho Makhmudov với một thắng Knock out và 1 thắng điểm. Một nhận định khác là hòa.