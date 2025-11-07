Alcaraz chung bảng đấu với Djokovic tại ATP Finals 07/11/2025 08:55

(PLO)- Hạt giống số 1 Carlos Alcaraz được xếp chung bảng với Novak Djokovic tại ATP Finals.

Tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam Novak Djokovic. Ảnh: ATP

Trong khi đó theo kết quả bốc thăm, đương kim vô địch Jannik Sinner dễ thở hơn khi được xếp chung bảng đấu ATP Finals với Alexander Zverev.

Bảng đấu Jimmy Connors. Ảnh: ATP

Kết quả bốc thăm bảng đấu

Bảng Jimmy Connors bao gồm các tay vợt Alcaraz, Djokovic, Taylor Fritz và Alex de Minaur.

Bảng đấu mang tên Bjorn Borg qui tụ Sinner, Zverev, Ben Shelton và Felix Auger và Aliassime hoặc Lorenzo Musetti – hai tay vợt đang cạnh tranh cho vị trí cuối cùng.

Auger-Aliassime chiếm vị trí thứ tám và cũng là vị trí cuối cùng trong vòng loại, nhưng Musetti có thể vượt qua đối thủ người Canada nếu anh giành chức vô địch giải ATP 250 đang diễn ra tại Athens (Hy Lạp).

Sinner từng thi đấu giải lần đầu năm 2023. Anh đã thi đấu hoàn hảo tại Inalpi Arena (Turin, Ý) năm ngoái, toàn thắng và lên ngôi vô địch mà không để thua trận nào.

Bảng đấu Bjorn Borg qui tụ tay vợt số 1 thế giới Sinner. Ảnh: ATP

Djokovic để ngỏ khả năng dự ATP Finals

Hiện đang thi đấu tại Athens, việc Djokovic có tham dự giải đấu dành cho tám tay vợt mạnh nhất mùa giải hay không đến nay vẫn còn là dấu hỏi.

Djokovic từng bảy lần vô địch ATP Finals, đã không tham dự giải đấu năm ngoái và cho biết anh sẽ đưa ra quyết định có tham gia hay không sau giải đấu tại Hy Lạp.

Giải sẽ bắt đầu vào Chủ nhật (9-11) với thể thức vòng tròn tính điểm. Hai tay vợt đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Trận chung kết dự kiến ​​diễn ra vào ngày 16-11.

Đây là mùa giải thứ ba liên tiếp, tay vợt số 2 thế giới - Alcaraz góp mặt tại ATP Finals. Tay vợt người Tây Ban Nha từng lọt vào bán kết năm 2023, hiện đang hướng tới chức vô địch đầu tiên ở giải đấu cuối năm danh giá này.

Trên bảng xếp hạng thế giới, Alcaraz và đương kim số 1 Sinner vẫn đang cạnh tranh để giành vị trí số 1 cuối năm, vị trí này sẽ được định đoạt bởi thành tích của họ tại ATP Finals.

Tay vợt người Đức - Zverev từng vô địch vào các năm 2018 và 2021, trong khi Fritz thua Sinner trong trận chung kết năm ngoái.

Tay vợt người Úc – Alex De Minaur sẽ xuất hiện lần thứ hai liên tiếp, còn với Shelton, đây là lần đầu tiên tay vợt người Mỹ góp mặt tại ATP Finals.