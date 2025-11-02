Sinner còn cách ngôi vị số 1 thế giới một trận thắng 02/11/2025 11:50

(PLO)-Tay vợt Jannik Sinner đã tiến gần hơn đến ngôi vị trí số 1 thế giới, sau chiến thắng 6-0, 6-1 trước Alexander Zverev tại bán kết Paris Masters.

Sinner sẽ chiếm đỉnh bảng thế giới nếu vô địch Paris Masters. Ảnh: ATP

Với màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại nhà đương kim vô địch Zverev chỉ trong 61 phút, tay vợt người Ý thiết lập trận chung kết với Felix Auger-Aliassime.

Chức vô địch giúp Sinner quyết định ngôi số 1 thế giới

“Ngay từ vài điểm đầu tiên, tôi đã anh ấy gặp khó khăn về mặt thể lực. Đó không phải là cách bạn muốn giành chiến thắng trong một trận đấu nhưng đối với cá nhân tôi, tôi rất vui khi được vào chung kết, điều đó có ý nghĩa rất lớn”, Sinner nói sau chiến thắng thứ tư liên tiếp trước Zverev.

Sinner sẽ thay thế đối thủ Carlos Alcaraz ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng nếu anh đánh bại Auger-Aliassime, lúc 20 giờ 30 tối nay (2-11).

Sinner nói bộc bạch: “Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nếu không thì lần sau vậy. Việc bạn trở thành số 1 thế giới trong một hoặc hai tuần cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu. Vậy nên, xét về khía cạnh cá nhân và quan điểm của tôi, đây là một mùa giải đáng kinh ngạc”.

Hạt giống số 3 Zverev cho biết: “Nếu bạn không đạt 100% phong độ, nếu bạn không chơi tốt, nếu bạn không cảm thấy khỏe, bạn sẽ không có cơ hội nào cả”.

Auger-Aliassime đã lọt vào trận chung kết Masters 1000 thứ hai trong sự nghiệp, sau khi đánh bại đối thủ người Kazakhstan đang có phong độ cao Alexander Bublik ở trận bán kết đầu tiên.

Trong bốn lần gặp nhau trước đây, Sinner và Auger-Aliassime đều có hai trận thắng, dù tay vợt số 2 thế giới thắng ở cả hai lần gần nhất, bao gồm cả trận bán kết Mỹ mở rộng mùa này.

“Được chơi với anh ấy luôn là điều tuyệt vời. Tôi cảm thấy anh ấy thúc đẩy các đối thủ phải rất, rất kỷ luật về mặt chiến thuật và thực hiện lối chơi của mình gần như hoàn hảo để giành chiến thắng”, Auger-Aliassime nói về việc đối đầu với Sinner.

Nhà vô địch Grand Slam bốn lần Sinner hiện đang có chuỗi 25 trận thắng liên tiếp trên sân cứng trong nhà. Anh đang nhắm đến danh hiệu thứ năm trong mùa giải này sau khi giành thêm danh hiệu Vienna Open vào cuối tuần trước, bên cạnh chiến thắng tại Úc mở rộng, Wimbledon và Trung Quốc mở rộng.

Tay vợt Auger-Aliassime. Ảnh: ATP

Auger-Aliassime hạ gục Bublik

Hạt giống số 9 Auger-Aliassime đã giành chiến thắng với tỉ số 7-6(3), 6-4 khi Bublik gục ngã từ vị trí dẫn trước 4-1 trong set hai.

Auger-Aliassime cho biết: “Tất cả các trận chung kết của Masters 1000 đều là giấc mơ, nhưng đặc biệt là ở Paris, một giải đấu có nhiều lịch sử và nhiều nhà vô địch quan trọng trong quá khứ”.

Auger-Aliassime vượt qua Lorenzo Musetti để giành vị trí thứ tám và cũng là vị trí cuối cùng đủ điều kiện tham dự ATP Finals tại Turin vào tháng này.

Tay vợt 25 tuổi này có thể hoàn thành lần xuất hiện thứ hai của mình tại giải đấu cuối mùa giải bằng chiến thắng trong trận đấu quan trọng vào tối nay.