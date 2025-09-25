Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz sẵn sàng đối đầu một Sinner hoàn thiện hơn 25/09/2025 11:44

(PLO)-Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz khẳng định, anh sẽ phải chuẩn bị để đối đầu với một Jannik Sinner mới và lợi hại hơn sau khi đánh bại đại kình địch của mình ở chung kết Mỹ mở rộng.

Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz. Ảnh: ATP

Trước đó, sau một trong nhiều trận thua gần đây trước đối thủ người Tây Ban Nha, tay vợt người Ý – Sinner thừa nhận, cần phải thay đổi lối chơi “dễ đoán” của mình.

Trong tuần này, Alcaraz đang thi đấu tại Japan Open ở Tokyo, trong khi Sinner sẽ góp mặt ở China Open tại Bắc Kinh – giải đấu đầu tiên kể từ sau Mỹ mở rộng.

Chung kết Mỹ mở rộng.

Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz cho biết, sẽ cần sẵn sàng cho một phiên bản khác của Sinner trong lần chạm trán tới: “Tôi biết cậu ấy sẽ thay đổi điều gì đó so với trận đấu trước. Tôi cũng từng làm điều tương tự khi để thua Sinner vài lần – cố gắng trở thành một tay vợt tốt hơn trong lần đối đầu kế tiếp. Tôi phải tập trung và sẵn sàng cho sự thay đổi đó”.

Alcaraz và Sinner đã thống trị quần vợt nam mùa này, khi cả hai cùng nhau góp mặt ở cả 4 trận chung kết Grand Slam và mỗi người giành 2 danh hiệu.

Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz chỉ mới 22 tuổi, Sinner lớn hơn 2 tuổi, và cả hai được kỳ vọng sẽ tiếp tục thống trị các danh hiệu lớn trong nhiều năm tới.

“Sự cạnh tranh giữa chúng tôi ngày càng hấp dẫn, điều đó tốt cho tôi và cũng tuyệt vời cho quần vợt. Chúng ta sẽ thấy trong tương lai chúng tôi còn gặp nhau bao nhiêu lần và trong những hoàn cảnh nào. Còn hiện tại, mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp”, Alcaraz nhận xét.

Alcaraz để thua Taylor Fritz tại Laver Cup. Ảnh: ATP

Trước khi tới Tokyo, Alcaraz bất ngờ để thua tay vợt Mỹ hạng 5 thế giới Taylor Fritz tại Laver Cup ở San Francisco tuần trước. Fritz là hạt giống số 2 ở Tokyo, nơi còn có sự góp mặt của Holger Rune (Đan Mạch), Casper Ruud (Na Uy) và Tomas Machac (CH Czech).

Trong năm nay, tay vợt số 1 thế giới Alcaraz đã vô địch Pháp mở rộng và Mỹ mở rộng, và khẳng định đây là mùa giải hay nhất từ trước đến nay của mình: “Tôi thấy mình đã trưởng thành rất nhiều trên sân đấu. Dĩ nhiên tôi có thể làm tốt hơn nữa, nhưng tôi không thể phàn nàn gì về mùa giải này”.