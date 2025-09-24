Huyền thoại quần vợt Croatia – thầy của Djokovic qua đời 24/09/2025 11:22

(PLO)-Huyền thoại quần vợt Croatia Nikola Pilic, người đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt ba quốc gia vô địch Davis Cup và cũng là người đào tạo Novak Djokovic vừa qua đời ở tuổi 86.

Huyền thoại quần vợt Croatia Nikola Pilic. Ảnh: ATP

Hiệp hội Quần vợt Croatia thông báo huyền thoại quần vợt Croatia Pilic đã qua đời vào ngày 22-9.

Pilic từng là á quân đơn nam tại Roland Garros năm 1973 và cũng là nhân vật khởi nguồn cho cuộc tẩy chay Wimbledon cùng năm đó.

Khi ấy, các quan chức quần vợt Nam Tư cáo buộc Pilic từ chối thi đấu một trận Davis Cup gặp New Zealand. Ông phủ nhận nhưng vẫn bị treo vợt. Liên đoàn Quần vợt Sân cỏ Quốc tế (nay là ITF) ủng hộ quyết định của Nam Tư, song giảm án treo vợt xuống còn một tháng, nhưng thời gian đó lại rơi đúng vào Wimbledon.

Nhờ sự ủng hộ của Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (ATP) mới thành lập, 12/16 hạt giống hàng đầu cùng tổng cộng 81 tay vợt đã tẩy chay Wimbledon năm ấy.

Huyền thoại quần vợt Croatia Pilic vốn đã là một ngôi sao khi quần vợt chính thức bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp năm 1968. Khi doanh nhân Mỹ Lamar Hunt sáng lập giải đấu mới mang tên World Championship Tennis, những tay vợt như Pilic, John Newcombe và Tony Roche là tám tay vợt nam đầu tiên ký hợp đồng được gọi là “Handsome Eight”.

Trong sự nghiệp, Pilic giành 9 danh hiệu đơn, đạt thứ hạng cao nhất là số 6 thế giới. Ông từng thua Ilie Nastase trong trận chung kết Roland Garros 1973. Ở nội dung đôi, Pilic có 6 danh hiệu, trong đó nổi bật là chức vô địch Mỹ mở rộng 1970 cùng Pierre Barthes khi đánh bại bộ đôi John Newcombe – Rod Laver trong trận chung kết bốn set.

Sau khi giải nghệ năm 1978, Pilic chuyển sang huấn luyện và trở thành đội trưởng Davis Cup, giành cúp cùng Đức của Boris Becker (1988, 1989, 1993), Croatia (2005) và Serbia (2010).

Học viện của ông gần Munich, đã đào tạo nhiều ngôi sao tương lai như Michael Stich, Goran Ivanisevic và Novak Djokovic, người gọi Pilic là người thầy và là người cố vấn của mình.