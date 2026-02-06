Cầu thủ tỉ phú chia tay MU sau cuộc nói chuyện tồi tệ với Sir Alex Ferguson 06/02/2026 07:29

(PLO)- “Thời gian của tôi ở Manchester United đã kết thúc sau cuộc nói chuyện tồi tệ với Sir Alex Ferguson, giờ tôi là tỉ phú”, đó là ai?

Louis Saha đã gặt hái được nhiều thành công kể từ khi giải nghệ, nhưng những giây phút cuối cùng của cựu danh thủ người Pháp này tại Manchester United dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson lại đầy đau đớn. Hai CLB cũ của Saha vừa đối đầu nhau ở vòng 24 Premier League và Manchester United đã thắng Fulham 3-2 trên sân nhà Old Trafford. Trước đây, Saha chuyển từ Fulham sang Manchester United vào tháng 1 năm 2004.

Tuyển thủ quốc tế người Pháp Saha đã tạo ấn tượng ngay lập tức dưới thời Sir Alex Ferguson, ghi được 7 bàn thắng trong 12 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh trong phần còn lại của mùa giải đầu tiên. Saha ghi tổng cộng 42 bàn thắng trong 124 lần ra sân trong suốt thời gian thi đấu tại Old Trafford, góp phần giúp MU giành được hai chức vô địch Premier League.

Saha cũng đã chứng kiến ​​chiến thắng nghẹt thở của MU trước Chelsea trong trận chung kết Champions League năm 2008. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp này đã vắng mặt trong đội hình thi đấu trận chung kết tại Moscow (Nga)

Việc không được góp mặt trong trận chung kết Champions League khiến Saha tin rằng sự nghiệp của anh tại Manchester United đã kết thúc. Saha từng bỏ lỡ trận chung kết World Cup 2006 cùng đội tuyển Pháp và một lần nữa bị từ chối cơ hội góp mặt ở trận chung kết danh giá nhất châu Âu cấp CLB tại Manchester United.

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson của Manchester United. ẢNH: EPA

Chia sẻ với FourFourTwo năm 2019 về trận chung kết Champions League năm đó, Saha nói: "Đó là điều tồi tệ nhất. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để trở lại sau chấn thương, và tôi cũng đã rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình tại World Cup.

Tôi mất bốn hoặc năm năm mới nhận ra nỗi đau ấy lớn đến mức nào, cho đến khi tôi viết sách. Khi cố gắng diễn tả cảm giác đó trong cuốn sách, tôi mới nhận ra nó đã gây tổn hại đến sự tự tin của tôi ra sao. Sau khi bỏ lỡ trận chung kết Champions League, tôi đã nói chuyện với HLV Sir Alex Ferguson và bảo: "Tôi cần phải rời đi"".

Saha nói thêm: "Đối với tôi, trận chung kết Champions League (cũng như trận chung kết World Cup 2026) là điều rất thiêng liêng. Tôi tự hỏi, "Tại sao Chúa lại ban cho tôi những cơ hội này để thể hiện, rồi lại lấy đi?". Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì bóng đá. Tôi không thể chịu đựng được, tôi đau khổ suốt hai hoặc ba tuần”.

Sau khi vắng mặt ở chung kết Champions League, Saha rời MU chuyển đến Everton vào mùa hè năm đó. Trong ba năm rưỡi khoác áo Everton, anh ghi được 35 bàn thắng sau 115 lần ra sân, bao gồm cả bàn thắng sớm trong trận thua của Everton trước Chelsea ở chung kết FA Cup năm 2009.

Nhìn lại quãng thời gian chuyển đến Everton, Saha nói: "Đó là quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm đối với tôi. Tôi yêu Manchester United. Tôi đã gặp nhiều chấn thương nhưng HLV luôn ở bên cạnh tôi. Sir Alex Ferguson dạy tôi phải trung thành và tôn trọng người khác. Những điều đó vẫn còn đọng lại trong tôi đến ngày hôm nay”.

Sau thời gian thi đấu cho Tottenham Hotspur, Sunderland và Lazio, Saha đã giải nghệ vào năm 2013. Kể từ khi giải nghệ, cựu danh thủ hiện 47 tuổi này đã tích lũy được khối tài sản đáng kể thông qua công ty AxisStars.

Saha đồng sáng lập doanh nghiệp này cùng với Katie Hamer. Công ty của Saha chuyên kết nối "các vận động viên chuyên nghiệp, nghệ sĩ giải trí, đồng nghiệp và đối tác đáng tin cậy", được cho là có liên kết với hơn 500 cựu vận động viên. Là CEO của AxisStars, Saha được cho là có giá trị tài sản ròng khoảng 4,3 tỉ bảng Anh.

Saha được cho là đã trở thành tỉ phú USD. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Một bài giới thiệu về Saha trên trang web của AxisStars viết: "Kể từ khi giải nghệ, Louis Saha đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, nơi anh ấy sử dụng kinh nghiệm của mình để phát triển các ý tưởng để hỗ trợ các vận động viên và những người nổi tiếng khác trong sự nghiệp của họ".

Saha đã có ba mùa rưỡi thi đấu tại Fulham trước khi chuyển đến Manchester United, với 27 bàn thắng giúp đội bóng phía tây London giành quyền thăng hạng Premier League năm 2001. Saha ghi được 13 bàn thắng trong 21 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh vào đầu mùa giải 2003/04 cho Fulham, điều này đã thúc đẩy Manchester United chiêu mộ anh.