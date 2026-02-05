Ronaldo tẩy chay Al Nassr, có thể rời Saudi Arabia 05/02/2026 11:28

Cristiano Ronaldo vẫn tỏ ra thất vọng với Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) về việc Al Nassr thiếu hoạt động trên thị trường chuyển nhượng và sẽ tìm cách rời Saudi Arabia nếu không nhận được những lời hứa cần thiết.

Theo nguồn tin từ truyền thông quốc tế, Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục không tham gia các trận đấu của Al Nassr và sẽ tìm cách rời CLB nếu không nhận được lời hứa hẹn về tương lai của đội bóng.

Ngôi sao vừa bước sang tuổi 41 người Bồ Đào Nha Ronaldo đã từ chối thi đấu trong trận đấu của Al Nassr gặp Al-Riyadh hôm thứ Hai do thất vọng với Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) về việc thiếu các thương vụ chuyển nhượng tại Al Nassr.

Benzema đã gia nhập Al Hilal từ Al Ittihad. ẢNH: Yasser Bakhsh

Sự tức giận của Ronaldo lên đến đỉnh điểm khi chứng kiến ​​đối thủ cạnh tranh chức vô địch Saudi Pro League là Al Hilal, đội đang hơn Al Nassr một điểm trên bảng xếp hạng, chiêu mộ Karim Benzema, bản hợp đồng thứ năm của họ trong kỳ chuyển nhượng. Trong khi đó, Al Nassr hầu như không có động thái nào trong việc chiêu mộ cầu thủ.

Theo ESPN, Ronaldo đã tuyên bố sẽ tẩy chay trận đấu thứ hai liên tiếp tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia sau khi không nhận được sự đảm bảo chắc chắn rằng PIF sẽ có những thay đổi trong cách quản trị Al Nassr. PIF là chủ sở hữu của cả 4 CLB lớn nhất Saudi Arabia gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục nhưng Ronaldo được cho là đã nói rõ rằng anh sẽ yêu cầu rời đi vào tháng Sáu nếu không nhận được những lời hứa cần thiết trong nỗ lực giành chức vô địch Saudi Pro League lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Trung Đông.

Mặc dù ghi bàn thường xuyên, Ronaldo vẫn không thể dẫn dắt Al Nassr đến chức vô địch giải đấu của Saudi Arabia và cảm thấy thất vọng vì PIF thiếu đầu tư vào đội bóng.

Ronaldo có Sadio Mane, Joao Felix và Kingsley Coman là đồng đội nhưng vẫn mong muốn Al Nassr tăng cường thêm lực lượng để có thể cạnh tranh với các đối thủ. Bên cạnh Benzema, Al-Hilal cũng đã chiêu mộ tiền đạo Mohamed Meite từ Rennes, cựu hậu vệ Arsenal Pablo Mari cũng như hai tuyển thủ quốc gia Saudi Arabia là Murad Al Hawsawi và Sultan Mandash.

Ronaldo đang mở cánh cửa rời Saudi Arabia. ẢNH: EPA

Hôm thứ Tư, Ronaldo đã đăng một bức ảnh anh đang tập luyện lên mạng xã hội. Các quan chức Al Nassr ngạc nhiên khi thấy anh không vui - dù được cho là kiếm được 500.000 bảng mỗi ngày - và muốn anh ra sân thi đấu với Al Ittihad vào thứ Sáu. Một chiến thắng trước Al Ittihad sẽ giúp Al Nassr tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League.

Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng Ronaldo sẽ mừng sinh nhật lần thứ 41 đúng vào hôm nay 5-2. Ronaldo còn 18 tháng nữa là hết hạn hợp đồng với Al Nassr, nhưng hợp đồng có điều khoản giải phóng trị giá 43 triệu bảng Anh (50 triệu euro) vào mùa hè.