Ronaldo như trẻ con đòi quà 05/02/2026 07:29

(PLO)- Cristiano Ronaldo như trẻ con đòi quà của cha mẹ nhưng không được thì lại lăn đùng ra giãy nảy.

Cristiano Ronaldo đã bất hòa với ban lãnh đạo CLB Al Nassr của Saudi Arabia vì họ không chi đủ tiền cho các bản hợp đồng mới, trong khi anh vẫn bỏ túi gần 500.000 bảng Anh mỗi ngày. Ronaldo như trẻ con đòi quà.

Cristiano Ronaldo đã quen với việc đạt được những gì mình muốn. Và khi không đạt được, anh giãy nảy như đứa trẻ đòi quà cha mẹ nhưng không được đáp ứng. Ronaldo đã thuyết phục HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson bán mình cho Real Madrid.

Ronaldo đã dàn xếp một vụ chuyển nhượng béo bở trở lại Manchester United khi đã chán ngấy Juventus, với việc đích thân Sir Alex Ferguson chính thức chốt thương vụ sau khi gọi điện khuyến khích "đứa con hoang đàng" trở về "nhà hát của những giấc mơ".

Ronaldo đã khiến MU chấm dứt hợp đồng với anh khi anh quyết định không thể tiếp tục thi đấu trong một đội hình do Erik ten Hag dẫn dắt. Và sau đó, Ronaldo có được bản hợp đồng khổng lồ mà mình mong muốn tại Saudi Arabia với Al Nassr, điều này giúp Ronaldo trở thành tỉ phú USD đầu tiên trong làng bóng đá.

Vậy điều gì đã khiến Ronaldo thất bại? Trái với lẽ thường, Ronaldo lại không có được thứ anh muốn.

Ronaldo như trẻ con đòi quà không được thì lăn đùng ra giãy nảy. ẢNH: Yasser Bakhsh

Và kết quả cuối cùng là Ronaldo nổi cơn thịnh nộ. Anh ta đã đình công. Anh ta từ chối thi đấu trong trận đấu của Al Nassr tại Al-Riyadh vào tối thứ Hai, vì anh ta rất tức giận với việc CLB của mình không chi tiền cho chuyển nhượng. Điều khiến Ronaldo ra quyết định dứt khoát là việc anh chứng kiến người đồng đội cũ tại Real Madrid ​​Karim Benzema chuyển từ Al Ittihad sang Al Hilal.

Cả ba CLB Al Nassr, Al Ittihad và Al Hilal đều thuộc sở hữu của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF). Điều khiến Ronaldo bức xúc là Al Hilal đã được phép thực hiện những bản hợp đồng lớn như vậy, trong khi họ đang dẫn đầu giải Saudi Pro League chỉ với một điểm nhiều hơn Al Nassr của Ronaldo. Có thông tin cho rằng Ronaldo đang rất tức giận vì Al Hilal đã được phép chi tiêu nhiều hơn CLB Al Nassr của anh tới 180 triệu bảng Anh kể từ đầu năm 2022 đến nay.

Ronaldo vẫn chưa giành được chức vô địch giải đấu nào cùng Al Nassr kể từ khi đến Saudi Arabia. Vì vậy, trong hoàn cảnh bình thường, Ronaldo có lý. Nhưng xét đến việc Al Nassr đang chi một khoản tiền khổng lồ lên tới 488.000 bảng mỗi ngày để có Ronaldo trong đội, thì đây không phải là trường hợp bình thường. Sự thiếu tự nhận thức của cầu thủ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cũng đáng kinh ngạc không kém gì mức lương khổng lồ của anh ta, tờ Mirror (Anh) bình luận.