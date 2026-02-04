Pep Guardiola chỉ trích 6 CLB ở Premier League, buồn Man City 04/02/2026 12:29

(PLO)- HLV Pep Guardiola chỉ trích 6 CLB ở Premier League và nói đùa ông khó chịu vì Man City chỉ chi 430 triệu bảng Anh.

HLV Pep Guardiola đã nói đùa rằng ông "khó chịu" với ban lãnh đạo Manchester City vì không chi tiêu nhiều hơn, đồng thời chỉ ra rằng 6 CLB ở Premier League, bao gồm Liverpool và Manchester United, có mức chi tiêu ròng cao hơn đội bóng của ông.

Man City đã chiêu mộ Antoine Semenyo và Marc Guehi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, nâng tổng chi tiêu trong 12 tháng qua lên 430 triệu bảng Anh. Nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chỉ ra rằng CLB của ông vẫn không nằm trong số những đội bóng chi tiêu hoang phí nhất Premier League.

Man City cũng đã thu hồi được hàng trăm triệu euro thông qua việc bán đi các cầu thủ trong năm năm qua. 6 CLB ở Premier League - bao gồm cả đối thủ của Man City ở bán kết Carabao Cup là Newcastle - có mức chi tiêu ròng cao hơn Man City.

Pep Guardiola nhiều lần lên tiếng phản bác quan điểm Man City thành công là nhờ chi nhiều tiền hơn các CLB khác. Bây giờ, Pep Guardiola không thể không nhấn mạnh rằng kỳ vọng và gánh nặng giờ đây nên đặt lên vai sáu đội bóng đã đầu tư nhiều hơn Man City là MU, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle và Liverpool.

Pep Guardiola nhắm vào 6 CLB ở Premier League. ẢNH: UEFA

"Tôi hơi buồn và thất vọng vì xét về chi tiêu ròng, trong 5 năm qua chúng tôi chỉ đứng thứ 7 tại Ngoại hạng Anh. Tôi muốn đứng đầu, tôi không hiểu tại sao Man City không chi tiêu nhiều tiền hơn. Tôi hơi khó chịu với họ", HLV Pep Guardiola của Man City nói lời mỉa mai, "Nhưng giống như trước đây chúng ta chiến thắng nhờ chi tiêu mạnh tay, giờ đây sáu đội bóng khác cũng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup vì họ đã chi tiêu nhiều hơn trong năm năm qua.

Đây là sự thật, không phải ý kiến ​​cá nhân. Bạn có thể nêu ý kiến, ví dụ như bạn nói bạn chơi tốt hay chơi tệ khi đối đầu với Spurs - chúng ta có thể đồng ý hoặc không đồng ý. Nhưng đó là sự thật. Chúc may mắn cho sáu đội đang dẫn đầu về chi tiêu ròng trong năm năm qua. Cố lên nào. Tôi đang chờ. Câu nói hay đấy chứ?".

Man City đang dẫn trước Newcastle với tỷ số 2-0 trước trận lượt về bán kết Carabao Cup diễn ra vào 3 giờ sáng ngày mai 5-2 và hy vọng sẽ giành được tấm vé đến Wembley một lần nữa. Nếu thắng Newcastle, Man City sẽ đá chung kết với Arsenal, đội vừa đánh bại Chelsea 1-0 trong trận lượt về vào sáng nay 4-2 và thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận.

Pep Guardiola chuẩn bị dẫn dắt Man City đấu Newcastle ở bán kết Carabao Cup. ẢNH: ALL STAR

"Đây là thời điểm quan trọng nhất hôm nay và ngày mai. Chúng ta có cơ hội vào chung kết lần thứ năm trong 10 năm qua tại Carabao Cup", HLV Pep Guardiola nói, "Dĩ nhiên đó là một kết quả tốt, tôi thích dẫn trước 2-0 hơn nhưng tôi biết chúng tôi đã đối đầu với Newcastle bao nhiêu lần và họ có niềm tự hào như thế nào với tư cách là một đội bóng tham dự Champions League.

Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng và xem các cầu thủ hồi phục như thế nào sau trận đấu khó khăn với Spurs (Man City hòa 2-2 sau khi dẫn trước 2-0), rồi chơi theo lối chơi của mình với các đồng đội và người hâm mộ, và cố gắng giành vé đến Wembley vào tháng Ba”.