Ngôi sao của MU được Sir Alex Ferguson ca ngợi thất nghiệp ở tuổi 25 04/02/2026 11:59

Một cầu thủ trẻ của Manchester United, người từng gây ấn tượng với HLV huyền thoại của "quỷ đỏ" Sir Alex Ferguson và tỏa sáng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, hiện đang thất nghiệp sau khi chấm dứt hợp đồng với CLB.

Theo đó, Brandon Williams, người trước đây được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Manchester United, đã đồng ý chấm dứt hợp đồng với Hull City. CLB Hull City đã xác nhận quyết định này trong một tuyên bố vào tối thứ Ba (giờ Anh). Cầu thủ 25 tuổi Williams chỉ có một lần ra sân sau khi gia nhập Hull City vào mùa hè. Williams hoàn tất vụ chuyển nhượng sau khi thử việc tại đội bóng, kết thúc 12 tháng là cầu thủ tự do sau khi rời Old Trafford.

Hậu vệ phải Brandon Williams ký hợp đồng một năm Hull City, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, nhưng hợp đồng đó hiện đã bị chấm dứt. Theo Hull Live, Williams chỉ được điền tên vào danh sách thi đấu sáu trận và gặp nhiều vấn đề về thể lực trước khi Hull City đồng ý chấm dứt hợp đồng với anh để tạo điều kiện cho việc ra đi dễ dàng hơn.

Sir Alex Ferguson từng đánh giá rất cao Brandon Williams. ẢNH: EPA

CLB Hull City ra tuyên bố: "Hull City xác nhận hậu vệ cánh Brandon Williams đã rời CLB theo thỏa thuận chung. Lần duy nhất cầu thủ 25 tuổi này ra sân cho đội một sau khi gia nhập Hull City vào tháng 8 năm ngoái là vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua trên sân nhà trước Blackburn Rovers tại giải Sky Bet Championship vào cuối tháng đó.

Chúng tôi xin cảm ơn Brandon Williams vì những nỗ lực của anh ấy trong thời gian làm việc tại Sân vận động MKM và chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp tương lai".

Williams đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn trong sự nghiệp bóng đá và bị kết án tù treo vào tháng 5 năm ngoái sau một vụ vi phạm luật giao thông nghiêm trọng lái xe trên cao tốc vượt quá tốc độ cho phép. Williams cũng bị cấm lái xe ba năm sau vụ việc trên.

Cầu thủ trưởng thành từ học viện Manchester United Williams đã có 51 lần ra sân cho đội 1 "quỷ đỏ". Trở lại năm 2019, HLV của MU khi đó là Ole Gunnar Solskjaer đã ca ngợi Williams là "dũng cảm như sư tử" sau màn trình diễn ấn tượng và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Partizan Belgrade. "Brandon Williams có thái độ tuyệt vời", Ole Gunnar Solskjaer nói thêm, "Cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu".

"Brandon Williams chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng," Solskjaer nhận xét trong một cuộc họp báo khác. "Cậu ấy là một cầu thủ trẻ xuất sắc, có thái độ và sự tự tin tuyệt vời. Cậu ấy có tất cả những phẩm chất mà một cầu thủ trẻ của Man United cần có. Bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng khi tung Brandon Williams vào sân trong bất kỳ trận đấu nào".

Cùng năm đó, Sir Alex Ferguson cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho Williams sau khi anh có bước đột phá vào đội một của Manchester United. Williams gặp khó khăn trong việc tiến bộ dưới thời HLV Erik ten Hag và đã được MU cho mượn đến Norwich và Ipswich. Tuy nhiên, Solskjaer dường như vẫn tin tưởng vào học trò cũ của mình và được cho là đã cân nhắc đưa Williams đến Besiktas trong thời gian ông dẫn dắt đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ này.

Sau khi gia nhập Hull, Williams quyết tâm vực dậy sự nghiệp nhưng giờ phải xem xét lại các lựa chọn của mình. Williams nhấn mạnh anh sẵn sàng sửa chữa những sai lầm trong quá khứ vào thời điểm anh ký hợp đồng với đội bóng thuộc Championship Hull City.

Solskjaer từng kỳ vọng rất nhiều ở Williams nhưng cầu thủ này tụt dốc không phanh và hiện đang thất nghiệp ở tuổi 25. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Brandon Williams nói: "Đó chỉ là một quá trình học hỏi. Mọi chuyện đã xảy ra, nhưng như tôi đã nói, giờ tôi đã học được từ chúng. Tôi đang trưởng thành, tôi không còn là một cầu thủ trẻ nữa. Tôi cũng đang trở thành một trong những cầu thủ kỳ cựu trong đội, vì vậy việc giúp đỡ các cầu thủ trẻ rất quan trọng đối với tôi vì tôi biết điều đó khó khăn như thế nào.

Thật khó khăn vì mọi người dường như đã quên những gì tôi đã đạt được; mọi người không hiểu điều đó. Lúc đó tôi thậm chí còn không hiểu mình đã thực sự đạt được điều gì khi chơi cho Manchester United ở độ tuổi trẻ như vậy. Có rất nhiều người trên thế giới mong ước điều đó cho con cái họ. Tôi rất buồn vì đã làm nhiều người thất vọng; giờ là lúc tôi phải sửa chữa sai lầm.

Như tôi vẫn luôn nói, tôi không cần sự thông cảm từ bất cứ ai. Đó là hành động của tôi, tôi chịu trách nhiệm về chúng. Tôi đã xin lỗi, tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là tập trung vào bóng đá và làm tốt hơn trên sân, và tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ đánh giá cao điều đó".