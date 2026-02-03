MU công bố chuyển nhượng chỉ vài giây trước khi thị trường đóng cửa 03/02/2026 11:20

MU đã chờ đến những phút cuối cùng để xác nhận một thương vụ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, khi họ thực hiện một loạt các động thái trong những thời khắc của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Theo đó, MU công bố 1 vụ chuyển nhượng.

Cụ thể, Manchester United đã thông báo vào phút chót về việc cho mượn cầu thủ trẻ James Scanlon đến Swindon Town. Thông báo chính thức được đăng tải lúc 18h59 trên trang web của Manchester United, chỉ vài giây trước khi thời hạn chuyển nhượng kết thúc lúc 19 giờ (giờ Anh), tờ Mirror đưa tin.

Manchester United không có bản hợp đồng mới nào trong tháng Giêng nhưng đã chứng kiến ​​một số thương vụ được hoàn tất vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng giêng. Ethan Wheatley gia nhập Bradford, sau khi trở lại từ Northampton hồi đầu tháng.

Cầu thủ trẻ James Scanlon (trái). ẢNH: MANCHESTER UNITED

Gabriele Biancheri đến Rotherham cho đến cuối mùa giải, và Jacob Devaney chuẩn bị chuyển đến St Mirren ở Scotland, nơi thời hạn chuyển nhượng diễn ra muộn hơn. Tyrell Malacia không được phép rời MU và sẽ hoàn thành hợp đồng tại Old Trafford. Cầu thủ người Hà Lan đã sẵn sàng bay đến Istanbul để thực hiện vụ chuyển nhượng nhưng mọi thứ không thành.

Tuy nhiên, Scanlon không gặp phải rắc rối nào như vậy, anh chuẩn bị có lần đầu tiên ra mắt đội một trong lần cho mượn đầu tiên. Manchester United cho biết trong thông cáo báo chí: "Tiền đạo James Scanlon của Manchester United đã hoàn tất thương vụ cho mượn đầu tiên trong sự nghiệp. Cầu thủ 19 tuổi này sẽ gia nhập đội bóng Swindon Town thuộc League Two cho đến hết mùa giải 2025 - 2026.

Đội bóng của Ian Holloway đang cạnh tranh suất thăng hạng lên League One và sẽ có trận đấu vào giữa tuần trên sân khách gặp Harrogate Town. Scanlon đã có màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu gần đây tại Cúp Quốc tế Ngoại hạng Anh gặp Sporting, ghi một cú hat-trick tuyệt vời vào lưới đội bóng Lisbon.

MU công bố cầu thủ trẻ James Scanlon ra đi dưới dạng cho mượn. ẢNH: MANCHESTER UNITED

James Scanlon cũng đã ghi bàn trước đó trong giải đấu này, vào lưới Athletic Club, và trong một trận đấu tại Cúp Liên đoàn Quốc gia gặp Rochdale hồi tháng 10 năm ngoái. Sau khi thi đấu tốt ở đội U-21, bước tiếp theo của Scanlon sẽ là trải nghiệm bóng đá chuyên nghiệp cùng với đội Robins.

Tuy nhiên, cầu thủ trẻ này đã tích lũy được kinh nghiệm quý báu ở cấp độ quốc tế. Cầu thủ tốt nghiệp Học viện này đã có 20 lần khoác áo đội tuyển Gibraltar, ghi được hai bàn thắng, và điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho anh trong những thử thách phía trước. Chúc James Scanlon gặp nhiều may mắn trong phần còn lại của mùa giải!".