Tầm ảnh hưởng toàn cầu của MU 03/02/2026 06:59

(PLO)- Tầm ảnh hưởng toàn cầu của MU được tiết lộ, trong đó có số lượng người sở hữu vé cả mùa giải tại 42 quốc gia.

Tầm ảnh hưởng toàn cầu của Manchester United với tư cách là một CLB bóng đá đã được tiết lộ, với những người sở hữu vé mùa giải ở 42 quốc gia khác nhau. Tổng cộng 7% trong số 46.800 người sở hữu vé mùa của "quỷ đỏ" sống bên ngoài Vương quốc Anh - đến từ những nơi xa xôi như Bahrain và Bermuda, New Delhi và New York.

Bên ngoài Vương quốc Anh, số lượng người sở hữu vé mùa đến Old Trafford nhiều nhất là ở Cộng hòa Ireland, với 1.616 người, chiếm 3,5%. Tiếp theo là Na Uy, với 837 người hâm mộ sở hữu vé. Đứng thứ ba trong danh sách là hòn đảo nhỏ bé Malta ở Địa Trung Hải - nơi có dân số chỉ 570.000 người, ít hơn khoảng 60.000 người so với khu vực thuộc quản lý của hội đồng thành phố Manchester - với 185 người sở hữu vé tháng.

Các số liệu, được Mancunian Matters công bố, cũng cho thấy Đan Mạch có 95, Thụy Sĩ 73, Thụy Điển 62, Iceland 23, Hà Lan 22, Bỉ 20 và Ba Lan (tám). Có bảy người sở hữu vé mùa sống ở phía bên kia bán cầu tại Úc, trong khi có 13 người ở Thái Lan. Bên kia Đại Tây Dương, có 66 người ở Mỹ và 10 người ở Canada. Các quốc gia chỉ có một người sở hữu vé mùa bao gồm Ý, Croatia, Ấn Độ và thậm chí cả Nga.

Tầm ảnh hưởng toàn cầu của MU là rất lớn. ẢNH: Visionhaus

Joe Tedesco, Chủ tịch hội cổ động viên Manchester United tại Malta, hội cổ động viên chính thức lâu đời nhất thế giới của Manchester United, cho biết: “Tôi thực sự nghĩ Malta sẽ có nhiều hơn 185 người sở hữu vé mùa của Manchester United, trước đây chúng tôi có khoảng 500 người. COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn, rất nhiều người đã từ bỏ vé của họ vì không thể đi du lịch, và sau đó, giá vé máy bay đến Anh tăng vọt”.

Ông chia sẻ với Mancunian Matters: “Giờ đây, việc phải trả 600 euro cho một vé máy bay khứ hồi không còn là chuyện lạ. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi việc thay đổi giờ và ngày thi đấu để phát sóng trên truyền hình. Đặc biệt mùa giải này, chúng tôi có rất nhiều trận đấu diễn ra vào tối thứ Hai. Có rất nhiều trường hợp người ta đặt vé máy bay cho cuối tuần, trở về vào sáng thứ Hai, nhưng lại thấy trận đấu bị dời sang tối thứ Hai".

Có 209 vé mùa, tương đương 0,4%, được đăng ký tại các địa chỉ ngoài châu Âu. Tại Mỹ, số lượng người hâm mộ MU mua vé cả mùa đông nhất là ở New York (12), tiếp theo là Illinois (chín), California (bảy), Texas (sáu) và Virginia (sáu).

Rất khó có chuyện người hâm mộ từ xa phải di chuyển đến Manchester 19 lần mỗi mùa giải. Tất cả vé mùa đều là vé điện tử và được truy cập thông qua ứng dụng điện thoại. Nhờ đó, người sở hữu vé mùa có thể tạo "mối quan hệ" với các thành viên chính thức và chuyển nhượng vé của mình cho từng trận đấu.

Sân Old Trafford mang tính biểu tượng của Manchester United. ẢNH: MANCHESTER EVENING NEWS

Manchester United quy định tất cả vé mùa phải được sử dụng cho 16 trong số 19 trận đấu thuộc giải Premier League mỗi mùa. Manchester United có hơn 330 CLB người hâm mộ trên toàn cầu, nhiều CLB trong số đó chia sẻ vé mùa giải giữa các thành viên tùy thuộc vào ai có thể đi đến Old Trafford.

Thai MUSC là một trong những hội cổ động viên Manchester United lớn nhất châu Á. Chủ tịch hội MUSC cho biết: “Vé mùa giải mang lại vị trí chỗ ngồi tuyệt vời và chúng tôi có thể dễ dàng chuyển tiếp chúng cho bất kỳ thành viên nào của chúng tôi có thể đến xem trận đấu.

Tôi và thư ký của chúng tôi thường đến Manchester một hoặc hai lần mỗi mùa giải. Trong vài năm gần đây, việc đi lại trở nên khó khăn hơn đối với các thành viên của chúng tôi, mỗi chuyến đi tốn khoảng 2.000 bảng Anh. Vì vậy, chúng tôi đã quyên tặng vé cho Quỹ Manchester United khi không có ai từ hội CĐV của chúng tôi có thể tham dự trận đấu”.