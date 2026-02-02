Liverpool bất ngờ chiêu mộ bom tấn giá 60 triệu bảng Anh 02/02/2026 10:06

(PLO)- Liverpool bất ngờ đạt thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ trị giá 61 triệu bảng Anh trong một diễn biến kịch tính vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, Liverpool bất ngờ sắp chiêu mộ hậu vệ Jeremy Jacquet của Rennes với mức giá khoảng 60 triệu bảng Anh. Cầu thủ người Pháp 19 tuổi này đã được liên hệ mạnh mẽ với việc chuyển đến Chelsea trong tháng này.

Đội bóng của HLV Liam Rosenior đã đạt được thỏa thuận cá nhân với cầu thủ trẻ người Pháp, người được coi là một trong những hậu vệ triển vọng nhất thế giới. Tuy nhiên, Chelsea đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục Rennes nhượng lại Jacquet, vì họ muốn đưa anh đến Stamford Bridge ngay lập tức, trong khi đội bóng Ligue 1 lại nhất quyết giữ anh đến mùa hè.

Đội bóng của HLV Arne Slot đã tìm cách tận dụng thế bế tắc và hiện được cho là đã chiêu mộ thành công Jacquet ngay trước mũi Chelsea. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Liverpool đã đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 70 triệu euro (60 triệu bảng Anh) bao gồm cả các khoản phụ phí.

Điều duy nhất mà Liverpool phải chấp nhận là cầu thủ người Pháp sẽ đến Anfield vào mùa hè, chứ không phải mùa đông này. Thương vụ vào cuối kỳ chuyển nhượng tháng giêng này là một thành công lớn đối với đội bóng vùng Merseyside, nhưng nó sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng chấn thương hiện tại ở hàng phòng ngự của họ.

Liverpool bất ngờ chiêu mộ bom tấn Jeremy Jacquet vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng giêng. ẢNH: ALLSTAR

Hàng thủ của Liverpool đang thiếu hụt trầm trọng do chấn thương của hậu vệ phải Conor Bradley và tân binh Geovanni Leoni. Jeremie Frrimpomg cũng dính chấn thương trong trận thắng 6-0 trước Qarabag ở Champions League.

Liverpool tưởng chừng đã hoàn tất thương vụ mượn Lutsharel Geertruida từ Sunderland đến hết mùa giải. Tuy nhiên, thật không may cho họ, thương vụ chiêu mộ hậu vệ đa năng này dường như đã đổ bể vào phút chót.

Trong thời gian thi đấu tại Sân vận động Ánh sáng, Geertruida được cho mượn từ RB Leipzig, điều đó có nghĩa là Liverpool cần sự chấp thuận của cả Sunderland và ông lớn Bundesliga RB Leipzig. Theo các nguồn tin, Sunderland sẽ chỉ chính thức phê duyệt thương vụ nếu họ tìm được người thay thế cho cầu thủ 25 tuổi này.

Nếu Liverpool không thể chiêu mộ thêm một trung vệ nào trước có thể đá ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, trong lúc Bradley và Leoni phải nghỉ thi đấu hết mùa giải, cầu thủ trẻ của học viện đào tạo trẻ Liverpool Calvin Ramsey là hậu vệ phải duy nhất còn khỏe mạnh. Các tiền vệ Wataru Endo và Dominik Szoboszlai đã thay phiên nhau đá ở vị trí hậu vệ cánh trong suốt mùa giải còn lại tại Liverpool.

Marc Guehi không thể gia nhập Liverpool. ẢNH: MARC ATKINS

Ở vị trí trung vệ, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate và Joe Gomez là những lựa chọn, trong khi Liverpool vẫn còn Milos Kerkez và Andy Robertson ở vị trí hậu vệ trái. Liverpool đã đầu tư 450 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng có lẽ vẫn đang tiếc nuối vì không thể chiêu mộ được cựu hậu vệ của Crystal Palace Marc Guehi.

Thương vụ chuyển đến Anfield của tuyển thủ Anh đã đổ bể vào phút chót của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi mọi thứ dường như đã được ký kết và hoàn tất. Guehi rời Selhurst Park tháng này, nhưng đã gia nhập Manchester City với giá trị 30 triệu bảng.

Đầu tháng 1, HLV Arne Slot của Liverpool cho biết ông không kỳ vọng sẽ có bất kỳ hoạt động chuyển nhượng nào diễn ra sau khoản chi tiêu chưa từng có trong mùa hè. Nhưng sau chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước Newcastle United, ông dường như đã thay đổi quan điểm của mình. Slot nói: "Tôi nghĩ chúng ta đang cố gắng củng cố đội hình chứ không phải làm suy yếu nó. Nhưng đúng vậy, chỉ còn 48 giờ nữa thôi. Hãy xem kỳ chuyển nhượng sẽ kết thúc như thế nào".