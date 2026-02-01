MU công bố vụ chuyển nhượng hậu vệ 22 tuổi 01/02/2026 13:01

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, MU công bố vụ chuyển nhượng một hậu vệ khi chấp thuận bán Rhys Bennett, người trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ trẻ này sẽ gia nhập Fleetwood, nơi anh từng thi đấu theo dạng cho mượn năm ngoái, ngay trước khi thị trường chuyển nhượng tháng giêng đóng cửa.

Hậu vệ Rhys Bennett đã trải qua mùa giải trước tại đội bóng thuộc League Two Fleetwood theo dạng cho mượn và nay đã chính thức gia nhập Fleetwood sau khi có 35 lần ra sân mùa trước. Trước khi chuyển đến Fleetwood, Bennett đã có một thời gian thi đấu cho Stockport cũng theo dạng cho mượn.

Bennett đã gắn bó với gã khổng lồ Premier League Manchester United từ năm 10 tuổi và thăng tiến qua các cấp bậc, làm đội trưởng đội trẻ "quỷ đỏ" giành chức vô địch FA Cup trẻ năm 2022, ghi bàn vào lưới Nottingham Forest trong trận chung kết. Cầu thủ 22 tuổi này chưa từng ra sân cho đội một của Manchester United và khó có khả năng chen chân vào đội hình chính khi mà chất lượng các cầu thủ hiện có trong đội 1 khá cao.

MU công bố vụ chuyển nhượng Bennett. ẢNH: MIRROR

Bennett phát biểu sau khi hoàn tất chuyển đến Fleetwood: “Tôi vừa tròn 22 tuổi và tôi nghĩ bây giờ là lúc để tiến lên và thi đấu càng nhiều trận càng tốt. Tôi đã được cho mượn, đã chơi rất nhiều trận bóng đá, và điều quan trọng là tích lũy thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn với tư cách là một cầu thủ và một con người".

Mùa giải trước, Fleetwood, đội bóng ban đầu được dẫn dắt bởi HLV Charlie Adam, đã kết thúc ở vị trí thứ 14 tại giải League Two, nhưng lối chơi của họ lại là một điểm thu hút lớn đối với Bennett. Bennett nói thêm: “Lối chơi bóng đá đó thực sự phù hợp với tôi. Chúng tôi muốn chơi bóng, thoải mái khi có bóng, và sơ đồ năm hậu vệ rất phù hợp với tôi.

Có rất nhiều cầu thủ giỏi ở đây và điều đó đã giúp tôi tiến bộ. Tôi vô cùng hào hứng khi được trở lại đây. Từ lúc đặt chân đến đây lần trước, tôi đã cảm thấy như đang ở trong một gia đình. Tôi thực sự rất mong chờ được tiếp tục những gì mình đã bỏ dở và được chơi bóng trở lại".

Bennett vui mừng khi gia nhập Fleetwood. ẢNH: Fleetwood

MU hầu như không có động thái nào trong việc chiêu mộ cầu thủ trong tháng Giêng, thay vào đó tập trung vào việc chuyển nhượng các mục tiêu bom tấn vào mùa hè, nhiều khả năng là ở vị trí tiền vệ. Tuy nhiên, MU sẵn sàng cho phép các cầu thủ ra đi, điển hình là Joe Hugill, một cầu thủ khác cũng ở độ tuổi ngoài 20, được phép chuyển đến Kilmarnock của Scotland.

Một ngôi sao của MU sẽ không ra đi trong kỳ chuyển nhượng này là Joshua Zirkzee, HLV Michael Carrick đã ám chỉ mạnh mẽ rằng cầu thủ người Hà Lan sẽ ở lại bất chấp việc anh không có suất đá chính và nhận được nhiều quan tâm từ các CLB của Ý. HLV Carrick của MU nói: "Tôi rất mong được làm việc với Zirkzee. Chỉ vậy thôi, không cần phải nói thêm gì nữa".