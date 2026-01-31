MU cần ngay lập tức ngưng đàm phán gia hạn hợp đồng với Mainoo 31/01/2026 07:29

(PLO)- Manchester United được cho biết lý do tại sao họ cần ngay lập tức gác lại các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng "sai lầm" với Kobbie Mainoo.

Một cựu cầu thủ Manchester United đã kêu gọi "quỷ đỏ" ngay lập tức tạm dừng đàm phán gia hạn hợp đồng với Kobbie Mainoo sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải, nhưng lý do rất chính đáng.

Theo đó, cựu tiền đạo Manchester United, Louis Saha, đã kêu gọi CLB cũ hoãn đàm phán hợp đồng với Kobbie Mainoo và tạm thời tập trung vào việc cho Mainoo nhiều cơ hội ra sân hơn sau khi anh giành lại vị trí trong đội hình chính dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

Tương lai của cầu thủ 20 tuổi người Anh này tại Old Trafford có vẻ không chắc chắn trong nửa đầu mùa giải, khi Mainoo phải vật lộn để giành được suất đá chính thường xuyên dưới thời cựu HLV Ruben Amorim. HLV trưởng người Bồ Đào Nha cho rằng Mainoo phải cạnh tranh với đội trưởng Bruno Fernandes cho một vị trí ở hàng tiền vệ, làm dấy lên những lời đồn đoán về khả năng ra đi của Mainoo vào tháng Giêng.

Sau khi Ruben Amorim rời Old Trafford và được HLV tạm quyền Carrick cho đá chính thức trở lại, Mainoo đã chứng tỏ khả năng của mình, thể hiện những màn trình diễn ấn tượng trong các trận thắng tại Premier League trước Manchester City và Arsenal.

Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi đặt ra về tương lai của cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của MU này, bất chấp việc anh vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford đến năm 2027. Có những ý kiến ​​cho rằng MU đang muốn bắt đầu đàm phán về các điều khoản tốt hơn và một hợp đồng gia hạn với Mainoo. Tuy nhiên, Saha tin rằng trọng tâm của MU nên tập trung vào các vấn đề bóng đá.

Cựu danh thủ của MU Louis Saha. ẢNH: EPA

Cựu danh thủ người Pháp Louis Saha chia sẻ, "Không, không, không, tôi nghĩ đây chỉ là những lời nói hay ho dành cho giới truyền thông, người đại diện và những người khác, chứ không phải cho chính Mainoo. Điều Mainoo cần làm là ghi nhiều bàn thắng hơn, kiến ​​tạo nhiều hơn, chơi tốt hơn và tiến bộ hơn. Chỉ vậy thôi.

Dù sao thì, mọi người cứ bàn tán về hợp đồng của cậu ấy và những thứ tương tự, bạn biết đấy, điều đó không tốt cho anh ta. Mainoo chỉ là một cầu thủ trẻ, đúng là có thể đã từng khoác áo đội tuyển Anh và đang hướng tới World Cup, nhưng cậu ấy cần phải tiến bộ hơn nữa. Chỉ vậy thôi.

Tại sao họ lại nghĩ đến việc gia hạn hợp đồng, chuyển đi nơi khác, xem xét sự nghiệp của McTominay hay bất cứ điều gì khác? Điều đó là sai lầm. Mainoo cứ chơi bóng và cải thiện mỗi ngày đi. Hai trận đấu là chưa đủ. Cậu ấy cần ghi khoảng 10 bàn thắng, rồi trở thành trụ cột ở tuyến giữa cùng với Casemiro. Và khi đó mọi người sẽ trao cho Mainoo bản hợp đồng mà cậu ấy muốn. Chỉ vậy thôi.

Mainoo không cần ai khác nói về việc gia hạn hợp đồng này, và hãy suy nghĩ về điều đó ngay bây giờ. Điều quan trọng là tập trung vào trận đấu. Mainoo đã không thi đấu trong nhiều tháng. Cậu ấy đã ngồi dự bị. Giờ là lúc cần sự ổn định. Cho Mainoo ra sân 15 trận, đưa cậu ấy đến World Cup và xem mọi chuyện diễn ra thế nào".

Có sự lạc quan rằng sau khởi đầu không mấy suôn sẻ dưới thời HLV trước của Manchester United, sự thay đổi HLV cuối cùng có thể giúp Kobbie Mainoo phát huy hết tiềm năng của mình, như anh đã từng chứng minh trước đây.

Khi được hỏi liệu cách Amorim đối xử với Mainoo có khắc nghiệt hay hợp lý, Saha nói: "Đó là sự kết hợp của cả hai, bởi vì rõ ràng Amorim có những kế hoạch khác. Vì vậy, theo những kế hoạch đó, cần một kiểu cầu thủ khác ở tuyến giữa. Điều đó không có nghĩa là Kobbie Mainoo không phải là một cầu thủ giỏi. Chỉ là cậu ấy không phù hợp với phong cách của Amorim.

Ruben Amorim là HLV, ông ấy quyết định thử thách cầu thủ và giúp Mainoo tiến bộ theo một cách nhất định để thực sự mang lại điều gì đó khác biệt cho lối chơi của mình. Bởi vì có lẽ Amorim thực sự đã quá chú trọng vào điều đó, thực sự tập trung vào khía cạnh đó".

MU cần ngay lập tức ngưng đàm phán với Mainoo. ẢNH: Carl Recine

Saha nói thêm, "Tôi nghĩ có lẽ trong một số trận đấu Amorim đã sai, trong một số trận khác thì không. Như tôi đã nói, trong một số trận, chúng tôi chắc chắn cần thêm sức mạnh hoặc sự tự tin hơn, nói cách khác là khả năng để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Trước đây chúng tôi chơi quá chậm, và giờ đây, nhờ lối chơi và nhịp độ khác biệt, chúng tôi đã giúp Mainoo và các cầu thủ khác có được phong độ tốt hơn, chơi mà không cần phải chạy lung tung như gà mất đầu. Vì vậy, đó là một kiểu tư duy khác, và mọi HLV đều học hỏi, họ vẫn đang học hỏi.

Ngay cả Sir Alex Ferguson - ở độ tuổi của ông ấy, trong thời kỳ đỉnh cao - vẫn học hỏi từ một số trận đấu, và tự nhủ: "À, mình đã mắc những sai lầm này". Tôi nghĩ Amorim sẽ nhận ra một vài điều anh ấy có thể làm tốt hơn, và một vài điều anh ấy đã làm rất tốt. Michael Carrick cũng sẽ mắc sai lầm, và Kobbie Mainoo có thể sẽ không còn là tâm điểm chú ý nữa, bởi vì cậu ấy sẽ ở trong một đội đang hoạt động tốt.

Các tiền đạo đóng vai trò của mình, các tiền vệ cũng vậy, và cả các hậu vệ nữa. Ví dụ như Maguire và Martinez; chính bộ khung cần phải rất mạnh, chứ không chỉ một cầu thủ. Đó có lẽ là sai lầm đã mắc phải. Bạn biết đấy, nền tảng của cả đội tạo ra thử thách, chứ không chỉ riêng các cầu thủ.

Nếu không có Bruno Fernandes, hoặc nếu anh ấy không thi đấu tốt, thì bạn coi như xong. Đó là vấn đề của Manchester United. Chuyện đó đã qua rồi. Cả đội cần phải phối hợp với nhau, họ có lợi thế về thể lực, tinh thần và kỹ thuật".