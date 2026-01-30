MU tham gia cuộc đua với Man City, Arsenal trong việc chiêu mộ 1 ngôi sao 30/01/2026 14:35

(PLO)- MU tham gia cuộc đua với Man City, Arsenal trong việc chiêu mộ 1 ngôi sao đang chơi bóng tại Bundesliga có giá 40 triệu bảng Anh

MU và các CLB khác chỉ còn vài ngày nữa của kỳ chuyển nhượng tháng Giêng để hoàn tất mọi thương vụ. Bây giờ, MU tham gia cuộc đua với Man City, Arsenal trong việc chiêu mộ Nathaniel Brown của Eintracht Frankfurt.

Thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng tháng Giêng không còn nhiều khi Manchester United đang chuẩn bị cho nửa sau mùa giải Premier League. Hai tuần vừa qua là khoảng thời gian tích cực đối với "quỷ đỏ" kể từ khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền đến hết mùa giải. Kể từ khi ông đến, Manchester United đã giành được sáu điểm từ hai trận đấu với Man City và Arsenal.

Giờ đây, mọi sự chú ý đổ dồn vào việc MU giành chiến thắng thứ ba liên tiếp khi họ trở lại thi đấu vào Chủ nhật đối đầu với Fulham tại Old Trafford. Trận đấu này diễn ra chỉ hơn 24 giờ trước khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đóng cửa.

Trong tháng vừa qua, MU không có nhiều sự thay đổi về nhân sự đội một. MU vẫn còn vài ngày để hoàn tất các thương vụ chuyển nhượng. Vì vậy, dưới đây là một số tin tức và tin đồn chuyển nhượng mới nhất của "quỷ đỏ" thành Manchester.

MU tham gia cuộc đua với Man City, Arsenal trong việc chiêu mộ Nathaniel Brown. ẢNH: Alexander Hassenstein

Manchester United tham gia cuộc đua trị giá 40 triệu bảng Anh

Manchester United được cho là đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ cánh Nathaniel Brown của Eintracht Frankfurt. Trang TEAMTalk đưa tin các tuyển trạch viên của Manchester United đã có mặt để theo dõi cầu thủ này trong trận đấu tại Champions League gặp Tottenham, nơi Brown thi đấu 72 phút.

Cầu thủ 22 tuổi này có hợp đồng với Frankfurt đến năm 2030, nhưng dự kiến ​​sẽ rời đội bóng đang đá tại Bundesliga vào mùa hè này. Theo các nguồn tin, nếu một CLB nào đó thành công trong việc chiêu mộ anh, giá chuyển nhượng sẽ vào khoảng 40 triệu bảng Anh.

Manchester United không phải là đội duy nhất quan tâm đến hậu vệ này, Arsenal, Manchester City và Tottenham cũng được cho là đang để mắt đến anh.

Đàm phán chuyển nhượng Zirkzee

Zirkzee có chia tay MU? ẢNH: EPA

Theo tờ Gazzetta dello Sport (Ý), các cuộc đàm phán đang "diễn ra" cho một thỏa thuận có thể đưa Joshua Zirkzee đến Juventus trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông kết thúc.

Tiền đạo người Hà Lan đã được liên hệ với việc rời khỏi MU trong suốt kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, với nhiều tin đồn cho rằng AS Roma rất quan tâm anh. Tuy nhiên, Zirkzee vẫn ở lại Old Trafford, và sự thay đổi HLV của MU đã ảnh hưởng đến tình hình của anh.

Hiện tại, có vẻ như Zirkzee có thể sẽ ra đi. Có thông tin cho rằng cầu thủ người Hà Lan này được xem là lựa chọn thay thế cho mục tiêu hàng đầu của Juventus là Youssef En-Nesyri. Có thông tin cho rằng "các cuộc đàm phán đang diễn ra" với Zirkzee, và Manchester United đang xem xét một thỏa thuận cho mượn không kèm điều khoản mua đứt.