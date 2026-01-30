Liverpool có thể thực hiện vụ chuyển nhượng chấn động nhất lịch sử, MU lo lắng 30/01/2026 06:59

(PLO)- Liverpool được thúc giục thực hiện thương vụ chuyển nhượng gây sốc và chấn động nhất lịch sử Premier League bằng cách chiêu mộ ngôi sao của Manchester United từng có giá 80 triệu bảng Anh.

Liverpool đang lên kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay và nhà vô địch Premier League đã nhận được một lời khuyên khá lạ lùng từ một trong những cựu cầu thủ của họ. Theo đó, Liverpool được khuyên thực hiện vụ chuyển nhượng gây sốc mua trung vệ Harry Maguire của kình địch Manchester United.

Liverpool được cho là nên cân nhắc chiêu mộ Harry Maguire từ Manchester United, một thương vụ có thể đi vào lịch sử Premier League với tư cách là một trong những vụ chuyển nhượng gây sốc và kỳ lạ nhất, tờ Mirror (Anh) bình luận. Maguire, 32 tuổi, sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải này và đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa quyết định có gia hạn hợp đồng với anh hay không.

Hậu vệ người Anh này vừa trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương và đã đá chính cả hai trận cho MU dưới thời HLV mới Michael Carrick. Maguire đã thi đấu rất chắc chắn, giúp MU đánh bại cả Manchester City và Arsenal, trong đó anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Arsenal.

Manchester United là kình địch không đội trời chung của Liverpool. ẢNH: SPORTSPHOTO/ALLSTAR

Được đồn đoán sẽ triệu tập trở lại đội tuyển Anh trước thềm World Cup 2026 mùa hè này, bản hợp đồng trị giá 80 triệu bảng Anh của Manchester United có thể tham dự giải đấu với tư cách cầu thủ tự do. Trong một tuyên bố kỳ lạ của cựu ngôi sao Liverpool Dietmar Hamann, ông cho rằng CLB cũ của mình "rõ ràng" nên quan tâm đến Maguire.

"Phải công nhận Harry Maguire đã chịu nhiều chỉ trích trong vài năm qua nhưng luôn trở lại", Dietmar Hamann nói, "Nếu cậu ấy có thể chuyển nhượng tự do thì rõ ràng họ phải cân nhắc vì tôi nghĩ điều Liverpool cần là chiều sâu hơn ở hàng phòng ngự".

Cầu thủ cuối cùng chuyển thẳng giữa Old Trafford và Anfield là Phil Chisnall vào năm 1964, nhưng quyền quyết định sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của MU nếu Maguire trở thành cầu thủ tự do vào tháng Sáu. Trước trận thắng 3-2 trên sân khách trước Arsenal hôm Chủ nhật, HLV Carrick đã được hỏi về tương lai của cựu ngôi sao Leicester City Maguire.

"Tôi nghĩ đó chỉ là thời điểm quan trọng của mùa giải với các hợp đồng. Và rõ ràng, tháng Giêng là kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tôi đang cố gắng vượt qua giai đoạn đó và tiến đến cuối mùa giải", HLV Carrick của MU giải thích, "Về hợp đồng và các quyết định, nó sẽ được xem xét và thảo luận vào thời điểm thích hợp".

Liệu Liverpool có thể thực hiện vụ chuyển nhượng gây sốc và kỳ lạ mua Harry Maguire từ MU. ẢNH: AMA

Hamann cũng cho rằng Liverpool nên nhắm đến hai trung vệ khác, cả hai đều có khả năng chuyển đến Anfield cao hơn Maguire. "Mickey van de Ven đang chơi rất tốt cho Spurs và có một cầu thủ ở Borussia Dortmund là Nico Schlotterbeck", Hamann nói thêm, "Anh ấy (Schlotterbeck) đang đàm phán với CLB về việc gia hạn hợp đồng.

Schlotterbeck thực sự đã đảm nhận một vai trò lãnh đạo tại Dortmund trong 18 tháng qua. Schlotterbeck có lẽ là trung vệ xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia. Chắc chắn anh ấy sẽ thi đấu tại World Cup cho tuyển Đức. Schlotterbeck sẽ là một cầu thủ giỏi. Hợp đồng của anh ấy còn một năm nữa. Tôi chắc chắn Liverpool đã hỏi thăm về Schlotterbeck. Anh ấy không phải là lựa chọn tồi. Schlotterbeck cũng là một cầu thủ thuận chân trái".