MU tăng tốc đàm phán chuyển nhượng Maguire 29/01/2026 12:00

Ngôi sao của Manchester United, Harry Maguire sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải và ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang đứng trước lựa chọn khó khăn về việc có nên gia hạn hợp đồng với anh tại Old Trafford hay không. Bây giờ, cuộc đàm phán chuyển nhượng Maguire đã được khởi động, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Người đại diện của Harry Maguire đã đàm phán với các CLB ở Ý và Thổ Nhĩ Kỳ khi hợp đồng của anh sắp hết hạn. Hậu vệ người Anh sẽ hết hợp đồng với Manchester United vào cuối mùa giải này.

Maguire được tự do đàm phán với các CLB nước ngoài trong tháng này về một vụ chuyển nhượng theo dạng Bosman. Và trong khi quyết định cuối cùng về tương lai của cầu thủ 32 tuổi người Anh vẫn chưa được đưa ra, dường như người đại diện của Maguire đang xem xét một số phương án nếu anh quyết định kết thúc quãng thời gian thi đấu tại Old Trafford.

Theo The Athletic (Anh), các CLB ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ý đã liên hệ với người đại diện của Maguire. Các cuộc đàm phán dường như chưa tiến triển vượt quá giai đoạn thăm dò ban đầu và vẫn còn phải xem liệu Maguire có quan tâm đến việc chuyển ra nước ngoài thi đấu hay không.

MU đang đàm phán chuyển nhượng Maguire. ẢNH: EPA

Theo thông tin chi tiết, hậu vệ này hài lòng với cuộc sống hiện tại và mục tiêu trước mắt là giúp Manchester United trở lại Champions League. Điều đó hoàn toàn có thể củng cố cơ hội được "quỷ đỏ" gia hạn hợp đồng của anh.

Việc trở lại đấu trường châu Âu sẽ giúp tăng đáng kể nguồn thu cho MU, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn để gia hạn hợp đồng với Harry Maguire, một trong những hợp đồng đắt giá nhất đội chủ sân Old Trafford.

Người ta cũng cho rằng việc MU đề nghị một hợp đồng mới cho Maguire có thể sẽ phụ thuộc vào tiền bạc và thời hạn hợp đồng được đề nghị. Vấn đề tài chính không phải là yếu tố duy nhất mà ban lãnh đạo Quỷ đỏ cân nhắc khi muốn giữ chân Maguire. Nhưng trước việc Maguire nhận được sự quan tâm từ các CLB khác, MU cần phải tăng tốc đàm phán với ngôi sao này.

Tăng cường tuyến giữa là ưu tiên hàng đầu của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới, nhưng họ cũng muốn có một thủ lĩnh hàng phòng ngự, và Maguire có vẻ là lựa chọn phù hợp. HLV Michael Carrick dường như cũng rất hâm mộ hậu vệ này, khi đã cho anh đá chính trong cả hai trận thắng đầu tiên trước Manchester City và Arsenal.

Maguire dường như cũng rất thích thú với cuộc sống dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ này. Phát biểu sau chiến thắng trước Arsenal, Maguire nói: “Michael Carrick đã đến, anh ấy đã làm rất tốt, mang đến một nguồn năng lượng mới, cả đội thực sự đã được gắn kết. Hai trận đấu khó khăn, mọi người có lẽ đều nghĩ chúng tôi sẽ không giành được nhiều điểm nhưng việc thắng cả hai trận là điều tuyệt vời".

Maguire đang chơi cực hay sau 2 trận đầu dưới sự dẫn dắt của Carrick. ẢNH: EPA

Harry Maguire đã có 258 lần ra sân cho Manchester United kể từ khi gia nhập CLB từ Leicester City với giá 80 triệu bảng Anh vào năm 2019. Trước đó, West Ham đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Maguire vào năm 2023 nhưng thương vụ này đã không thành công.

Vào mùa hè năm ngoái, trung vệ người Anh này đã lên tiếng về tương lai của mình. Harry Maguire nói: “Trong vài tháng tới, họ sẽ ngồi lại và chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện về việc chúng tôi muốn đi đâu và liệu họ có muốn gia hạn hợp đồng hay không.

Tôi đã có những suy nghĩ riêng về những gì mình muốn làm và muốn trở thành. Đây là một CLB tuyệt vời để thi đấu và sẽ thật ngốc nghếch nếu bạn muốn rời đi càng sớm càng tốt".