Đọc nhanh: Bóng đá Anh và Ý gục ngã thảm hại ở Champions League 12/03/2026 12:15

(PLO)- Vòng 16 đội Champions League mùa này đã mở màn với những kết quả khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là với các đại diện của Anh và Ý.

Trong loạt trận lượt đi vòng 16 đội Champions League diễn ra rạng sáng 11 và 12-3, nhiều đội bóng lớn đã phải nhận những thất bại nặng nề, khiến cục diện trước trận lượt về trở nên cực kỳ khó khăn.

5 đại diện của Premier League bước vào vòng knock out với nhiều kỳ vọng, nhưng kết quả lại khá trái ngược. Chỉ có Arsenal và Newcastle United tránh được thất bại, dù họ cũng không thể giành chiến thắng. Arsenal phải rất vất vả mới rời sân của Bayer Leverkusen với trận hòa 1-1, một kết quả được xem là chấp nhận được khi họ phải thi đấu trên đất Đức trước đối thủ đang có phong độ cao.

Trong khi đó, Newcastle gây ấn tượng khi cầm hòa Barcelona 1-1 trong trận đấu căng thẳng. Đại diện nước Anh đã chơi đầy quyết tâm và khiến gã khổng lồ Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn suốt 90 phút.

Arsenal may mắn cầm hòa Leverkusen và chờ giải quyết ở trận lượt về trên sân nhà Emirates. Ảnh: EPA.

Trái ngược với hai đội bóng này, ba đại diện còn lại của Anh lại trải qua một đêm đáng quên. Man City nhận thất bại nặng nề 0-3 khi làm khách tại Santiago Bernabeu trước Real Madrid. Đội bóng của Pep Guardiola gần như bất lực trước sức tấn công của đội chủ nhà và phải đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League.

Chelsea cũng trải qua một trận đấu đầy thất vọng trên sân của Paris Saint-Germain. Hàng phòng ngự của đội bóng thành London liên tục mắc sai lầm và phải chấp nhận thất bại 2-5 trước sức ép lớn từ đội chủ nhà.

Tottenham Hotspur thậm chí còn rời Madrid với tâm trạng nặng nề hơn. Trong chuyến làm khách trước Atletico Madrid, Spurs để thủng lưới tới năm lần và thua 2-5, khiến cơ hội đi tiếp của họ trở nên mong manh.

Đại diện duy nhất của bóng đá Ý Atalanta gần như dừng cuộc chơi Champions League mùa này. Ảnh: EPA.

Tình hình của bóng đá Ý còn ảm đạm hơn. Atalanta, đại diện duy nhất của Serie A ở vòng này, phải nhận thất bại thảm hại ngay trên sân nhà trước Bayern Munich với tỷ số 1-6. Khoảng cách năm bàn gần như đã khép lại hy vọng lật ngược tình thế của đội bóng Ý.

Sau loạt trận lượt đi đầy biến động, các đại diện bóng đá Anh và Ý buộc phải tạo nên những màn lội ngược dòng khó tin nếu muốn tiếp tục hành trình tại Champions League mùa này.