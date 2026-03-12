FIFA trừng phạt Iran ra sao khi không tham dự World Cup? 12/03/2026 12:44

(PLO)- Ai sẽ thay thế Iran tại World Cup 2026 khi FIFA đối mặt với tình thế khó xử nếu quốc gia đang bị cuộc chiến với Mỹ và Israel tàn phá này rút khỏi giải đấu.

Việc tuyển Iran rút lui khỏi World Cup 2026 sẽ đòi hỏi những thay đổi lớn chỉ ba tháng trước khi giải đấu khai mạc. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang đối mặt với những quyết định lớn sau khi Iran tuyên bố rút khỏi giải đấu tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè này.

FIFA cần hành động nhanh chóng, vì vòng play-off sẽ được tổ chức vào cuối tháng này để lấp đầy những suất còn lại tham dự World Cup. Nhưng cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực cũng có thể ảnh hưởng đến các trận đấu ở vòng play-off, làm tăng thêm sự không chắc chắn xung quanh World Cup khi chỉ còn ba tháng nữa là trận khai mạc diễn ra.

Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Suriname và Bolivia đều có thể hưởng lợi từ việc Iran rút lui. Tuyển Iran, đội lẽ ra sẽ thi đấu ở bảng G cùng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập , là một trong tám quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố Iran vẫn được dự World Cup, Iran đã rút lui khỏi giải đấu. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, Iraq sẽ tranh tài trong trận chung kết play-off liên lục địa vào ngày 31-3 tại Monterrey, Mexico, trận đấu sẽ quyết định đội nào sẽ cùng với Pháp, Na Uy và Senegal nằm chung bảng I tại vòng chung kết cúp thế giới. Iraq ​​sẽ gặp đội thắng giữa Suriname và Bolivia.

Nhưng Iraq đã yêu cầu hoãn trận đấu ngày 31-3 vì cuộc chiến ở Trung Đông sẽ ngăn cản họ bay từ nước mình đến Mexico và buộc họ phải di chuyển 20 tiếng bằng xe khách đến Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một quốc gia láng giềng khác. Một giải pháp của FIFA là Iraq sẽ trực tiếp thế chỗ Iran ở bảng G, để Suriname và Bolivia cạnh tranh trực tiếp cho một suất ở bảng I.

Ngoài ra, Iraq cũng có thể được vào thẳng vòng bảng World Cup và UAE được thăng hạng lên vị trí đá play-off liên lục địa. Iraq đã đánh bại UAE trong trận đấu lượt đi và lượt về, qua đó tiến gần hơn một bước đến vòng chung kết World Cup.

Nhưng UAE sẽ phải đối mặt với những thách thức về hậu cần tương tự như Iraq khi đến Mexico đá play-off. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran sẽ được phép tham gia World Cup. Nhưng ngay sau đó, Iran đã tuyên bố rút khỏi World Cup.

Iran có nguy cơ bị FIFA phạt nếu rút lui. Theo đó, FIFA có nhiều cách thức trừng phạt liên đoàn bóng đá Iran, bao gồm phạt tiền, buộc trả lại kinh phí hỗ trợ, nghiêm trọng hơn là cấm tuyển Iran tham gia các giải đấu của FIFA trong tương lai, bao gồm cả nguy cơ không được dự vòng loại World Cup 2030.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ giải quyết vấn đề khó Iran ra sao? ẢNH: SUN SPORTS

Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamal cho biết tuyển Iran không thể nào xem xét việc tham gia World Cup 2026 sau khi Iran bị đồng chủ nhà Mỹ và Israel tấn công, cũng như sau cái chết của lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Khameinei.

Donyamal nói: “Kể từ khi họ ám sát nhà lãnh đạo của chúng tôi, chúng tôi không còn điều kiện nào để tham gia World Cup 2026 nữa. Chúng tôi đã bị ép buộc tham gia hai cuộc chiến tranh trong vòng tám hoặc chín tháng, và hàng nghìn người dân của chúng tôi đã thiệt mạng. Do đó, chúng tôi hoàn toàn không có khả năng tham gia World Cup theo cách này".