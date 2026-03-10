Real Madrid nhận thêm tin xấu trước đại chiến Man City 10/03/2026 14:54

Theo nhiều nguồn tin từ báo chí châu Âu, ba trụ cột gồm Kylian Mbappe, Jude Bellingham và hậu vệ Alvaro Carreras sẽ không thể ra sân cho Real Madrid trong trận lượt đi diễn ra vào rạng sáng 12-3 ở Bernabeu.

Thông tin từ The Athletic cho biết Carreras buộc phải vắng mặt vì chấn thương bắp chân gặp phải gần đây. Dù đội ngũ y tế của Real Madrid tin rằng hậu vệ này có thể kịp bình phục để góp mặt ở trận lượt về trên sân Etihad vào ngày 17-3, sự thiếu vắng của anh vẫn là tổn thất lớn với đội bóng do HLV Alvaro Arbeloa dẫn dắt. Từ đầu năm đến nay, Real Madrid liên tục bị ảnh hưởng bởi các vấn đề thể lực khiến đội hình thường xuyên sứt mẻ.

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi hai ngôi sao tấn công Kylian Mbappe và Jude Bellingham cũng chưa thể trở lại thi đấu. Cả hai đã vắng mặt trong nhiều trận gần đây, khiến sức mạnh của hàng công Real Madrid suy giảm đáng kể trước cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Premier League.

Carreras không thể góp mặt ở trận lượt đi tiếp Man City. Ảnh: EPA.

Trước đó, Real cũng đã phải nhận tin dữ khi tiền đạo Rodrygo gặp chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). Chấn thương này khiến cầu thủ người Brazil phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2025-2026, đồng thời gần như chấm dứt hy vọng tham dự World Cup mùa hè tới tại Mỹ, Canada và Mexico.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng bị suy yếu khi Eder Militao và David Alaba vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Tiền vệ Dani Ceballos cũng nằm trong danh sách những cầu thủ không thể thi đấu.

Trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng, HLV Arbeloa đã buộc phải tìm giải pháp từ những gương mặt trẻ. Tiền đạo trưởng thành từ học viện Gonzalo Garcia được trao thêm cơ hội trên hàng công, trong khi Brahim Diaz, tuyển thủ Morocco, cũng được sử dụng thường xuyên hơn. Ở tuyến giữa, tài năng 18 tuổi Thiago Pitarch đã được đôn lên đội một để tăng thêm phương án lựa chọn.

Mbappe chỉ có thể đá trận lượt về trên sân Etihad. Ảnh: EPA.

Riêng với Mbappe, các nguồn tin cho biết tiền đạo người Pháp đã trở về quê nhà để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và điều trị chấn thương đầu gối trái. Vấn đề này đã khiến anh bỏ lỡ ba trận đấu gần nhất của Real Madrid.

Trước đó, HLV Arbeloa cũng tỏ ra thận trọng khi nói về khả năng Mbappe góp mặt trong trận gặp Manchester City. Ông nhấn mạnh rằng đội bóng muốn cầu thủ này hồi phục hoàn toàn trước khi trở lại thi đấu. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, Real sẽ không vội vàng đặt ra mốc thời gian cụ thể mà sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của Mbappe từng ngày.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy Mbappe đã trở lại tập luyện nhẹ vào đầu tuần, dù chỉ thực hiện các bài tập không bóng. Từ đầu mùa giải, tuyển thủ Pháp vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình Real Madrid khi ghi tới 38 bàn thắng và có thêm 6 pha kiến tạo sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, việc anh vắng mặt ở trận đấu lớn với Man City chắc chắn sẽ khiến Real gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến giành vé vào tứ kết Champions League.