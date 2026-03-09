Pep Guardiola giận dữ tuyên bố muốn nắm giữ tất cả các kỷ lục ở Anh 09/03/2026 12:59

(PLO)- HLV Pep Guardiola của Man City tuyên bố đầy giận dữ rằng ông "muốn nắm giữ tất cả các kỷ lục ở Anh" sau tranh cãi ở FA Cup.

Đêm qua 8-3, Manchester City đã ngược dòng đánh bại Newcastle trên sân khách với tỉ số 3-1 ở FA Cup. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola của Manchester City có nguy cơ bị cấm chỉ đạo hai trận sau khi nhận thẻ vàng thứ sáu trong mùa giải, nhưng ông khẳng định sẽ không ngừng bảo vệ các cầu thủ của mình.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City giận dữ tuyên bố ông "muốn lập mọi kỷ lục ở đất nước này" sau khi nhận thêm một án phạt cấm chỉ đạo. Man City đã rời Newcastle với hy vọng giành cúp FA vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi Harvey Barnes ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà Newcastle, Man City đã ghi liền 3 bàn để ngược dòng giành chiến thắng 3-1 tại sân St James' Park, nhưng Pep Guardiola đã phải trả giá sau khi nổi nóng với trọng tài thứ tư trong hiệp hai.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha của Man City hiện đã nhận sáu thẻ vàng. Các quy định mới được áp dụng từ mùa giải này quy định các HLV tại Premier League sẽ bị cấm chỉ đạo một trận nếu nhận ba thẻ vàng, nhưng nếu nhận sáu thẻ vàng thì sẽ bị cấm chỉ đạo hai trận.

Lệnh cấm sẽ áp dụng cho các trận đấu ở giải Premier League và FA Cup, nhưng không bao gồm các trận đấu tại Carabao Cup hoặc cúp châu Âu, vì vậy Guardiola sẽ có mặt trên băng ghế chỉ đạo trong trận chung kết Carabao Cup giữa Man City và Arsenal vào ngày 22-3. Tuy nhiên, HLV người người Tây Ban Nha bực bội lên tiếng rằng, các đội đối thủ vẫn tiếp tục sử dụng những phương pháp không công bằng để cản trở đội bóng của ông và ông không hiểu tại sao họ lại được phép tiếp tục làm như vậy.

Pep Guardiola sẽ bị cấm chỉ đạo 2 trận vì đã nhận đủ 6 thẻ vàng mùa này. ẢNH: MIRROR/GETTY

HLV Pep Guardiola của Manchester City nói theo cách đầy mỉa mai sau trận đấu, "Khi Jeremy Doku rê bóng qua Trippier và một mình tiến vào vòng cấm rồi bị kéo từ phía sau, tôi không yêu cầu thẻ vàng nhưng đó rõ ràng là một pha phạm lỗi. Tôi sẽ bảo vệ đội của mình.

Tôi sẽ nói cho các bạn biết điều này - chúng tôi nắm giữ tất cả các kỷ lục ở đất nước này, tất cả, bất chấp mọi chuyện. Chúng tôi có kỷ lục về HLV nhận nhiều thẻ vàng nhất. Tôi muốn nắm giữ tất cả các kỷ lục ở Anh và giờ tôi đã có được chúng. Bị cấm chỉ đạo hai trận, tôi sẽ đi nghỉ hai trận tiếp theo. Trời ơi. Trời ơi. Có những điều sau 10 năm tôi vẫn không thể hiểu nổi. Hãy xem xét lại hành động đó. Tất nhiên tôi sẽ bảo vệ Doku và tất cả các đội của tôi. Họ cứ tiếp tục làm điều đó".

Guardiola sẽ phải vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo của Man City trong trận đấu tại Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy tuần tới. Cả cầu thủ lẫn HLV của Man City đều đã bày tỏ sự bất mãn với nhiều quyết định của trọng tài trong mùa giải này. Trong trận bán kết Carabao Cup, Man City cho rằng một bàn thắng gây tranh cãi đã bị từ chối.

Và trong trận thua ở Premier League hồi tháng 11 năm ngoái, Phil Foden đã bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng. Ngày hôm đó, Pep Guardiola đã nói chuyện với trọng tài Sam Barrott, nhưng sau trận đấu ông đã kiềm chế cảm xúc của mình. Khi được hỏi về vấn đề này, Guardiola nói "mọi thứ đều ổn" và "chuyện đã thế rồi".