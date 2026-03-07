Sốc: MU âm thầm chọn người thay thế HLV Carrick 07/03/2026 15:05

(PLO)- MU đang trải qua giai đoạn khởi sắc kể từ khi Michael Carrick được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng với vai trò HLV tạm quyền vào ngày 13-1 nhưng tương lại của ông không chắc chắn.

Chuỗi kết quả tích cực mà cựu tiền vệ MU Carrick mang lại dường như vẫn chưa đủ để giúp ông nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban lãnh đạo CLB.

Đáng nói kể từ khi tiếp quản băng ghế huấn luyện đến hết mùa giải, Carrick đã giúp Manchester United giành sáu chiến thắng, hòa một trận và chỉ nhận một thất bại. Thành tích này mang lại sự cải thiện rõ rệt về phong độ lẫn tinh thần thi đấu của đội bóng sau giai đoạn bất ổn trước đó. Những màn trình diễn khởi sắc cũng khiến người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi liệu Carrick có xứng đáng được trao cơ hội lâu dài tại Old Trafford hay không.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin từ Anh, ban lãnh đạo MU vẫn chưa xem Carrick là lựa chọn chính thức cho chiếc ghế nóng. Dù những kết quả gần đây khá ấn tượng, đội bóng vẫn đang tích cực tìm kiếm một nhà cầm quân mới cho dự án dài hạn bắt đầu từ mùa giải tới.

HLV Carrick không phải chọn lựa của MU cho mùa giải mới. Ảnh: EPA.

Nhà báo Ben Jacobs tiết lộ rằng quá trình tuyển chọn HLV của Manchester United đang diễn ra âm thầm nhưng nghiêm túc. Trong cuộc trao đổi trên kênh YouTube The United Stand, ông cho biết Carrick hiện không nằm trong nhóm ứng cử viên hàng đầu, dù đã tạo ra tác động tích cực trong thời gian ngắn.

Jacobs nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo CLB vẫn dự định bổ nhiệm một HLV mới vào mùa hè tới. Quyết định này phản ánh mong muốn của MU trong việc đánh giá kỹ lưỡng nhiều lựa chọn trước khi đưa ra quyết định quan trọng cho tương lai lâu dài của đội bóng.

Theo thông tin được tiết lộ, Man United đã lập danh sách rút gọn gồm năm HLV đang được cân nhắc. Trong số đó có nhiều cái tên quen thuộc của bóng đá châu Âu như Julian Nagelsmann, Kieran McKenna, Mauricio Pochettino, Roberto Martinez và Roberto De Zerbi.

Nagelsmann lọt vào tầm ngắm của MU. Ảnh: EPA.

Nagelsmann đang dẫn dắt đội tuyển Đức và còn hợp đồng đến năm 2028, điều này có thể khiến quá trình đàm phán trở nên phức tạp nếu MU muốn đưa ông trở lại môi trường câu lạc bộ. McKenna, người từng làm việc trong ban huấn luyện của Quỷ đỏ, hiện nắm Ipswich Town và cũng có thỏa thuận dài hạn đến năm 2028.

Mauricio Pochettino nắm quyền tại đội tuyển Mỹ. Nhiều nguồn tin cho rằng chiến lược gia người Argentina có thể cân nhắc quay lại bóng đá cấp CLB sau khi World Cup khép lại. Roberto Martinez huấn luyện đội tuyển Bồ Đào Nha, cũng được dự đoán sẽ trở thành một cái tên đáng chú ý trên thị trường huấn luyện sau giải đấu lớn này.

Trong khi đó, Roberto De Zerbi đang ở trạng thái tự do sau khi rời Marseille. Triết lý bóng đá tấn công và khả năng phát triển cầu thủ trẻ của ông khiến nhiều đội bóng lớn quan tâm.

Ban lãnh đạo MU đánh giá cao HLV De Zerbi. Ảnh: EPA.

Theo Jacobs, trong danh sách này có ba ứng viên đang được MU đánh giá cao hơn cả. De Zerbi, Nagelsmann và Martinez được xem là những cái tên đang được thảo luận nhiều nhất trong nội bộ CLB. Pochettino và McKenna vẫn nằm trong tầm quan sát, nhưng hiện chưa phải ưu tiên hàng đầu.

Dù vậy, quá trình tìm kiếm HLV mới vẫn đang ở giai đoạn đầu. Chưa có cuộc đàm phán nào thực sự bước vào giai đoạn quyết định. Trong khi đó, hai chiến lược gia danh tiếng từng được đồn đoán trước đây là Carlo Ancelotti và Thomas Tuchel không nằm trong kế hoạch của MU, khi cả hai nhiều khả năng sẽ tiếp tục tập trung vào công việc với các đội tuyển quốc gia sau World Cup.