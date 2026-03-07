Nghịch lý tuyển Việt Nam dễ thở hơn nếu… không thắng 07/03/2026 06:39

(PLO)- Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 đang mang đến một nghịch lý khó tin cho tuyển Việt Nam nếu muốn giành vé chơi World Cup 2027 thuận lợi thì không cần thắng Đài Loan để xếp nhì bảng.

Lượt trận thứ hai bảng C diễn ra sáng 7-3 lúc 10 giờ, đội tuyển Việt Nam chạm trán Đài Loan với một kịch bản đặc biệt. Trong khi mục tiêu thông thường của mọi đội bóng là cố gắng đạt thứ hạng cao nhất tại vòng bảng, cục diện hiện tại có thể tạo ra một nghịch lý: con đường tiến gần chiếc vé tham dự World Cup 2027 đôi khi dễ thở hơn nếu thầy trò HLV Mai Đức Chung không đứng nhì bảng.

Gặp lại đối thủ quen thuộc

Các cô gái Việt Nam sẽ chạm trán Đài Loan tại sân vận động hình chữ nhật Perth. Đây là trận đấu nhiều thử thách khi nhiệt độ buổi trưa tại thành phố Perth có thể lên tới khoảng 38 độ C, điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đáng kể đến thể lực của các cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu này với sự tự tin nhất định sau chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ ở trận ra quân. 3 điểm đầu tiên giúp đội bóng áo đỏ có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock out, đồng thời tạo tâm lý tích cực cho toàn đội trước những trận đấu tiếp theo. Trong khi đó, Đài Loan lại khởi đầu bằng trận thua Nhật Bản 0-2. Tuy nhiên, HLV Prasobchoke Chokemor vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng đội bóng của ông có thể lấy lại tinh thần khi đối đầu Việt Nam.

Tuyển nữ Đài Loan gặp bất lợi ở trận ra quân thua Nhật Bản 0-2. Ảnh: TAFC.

Chiến lược gia người Thái Lan thừa nhận trận thua trước Nhật Bản là cú vấp khó tránh khỏi trước một đối thủ mạnh hàng đầu châu Á. Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại sự tự tin và giữ vững tinh thần thi đấu.

Trong trận mở màn, Đài Loan đã lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu nhằm hạn chế sức tấn công của Nhật Bản. Nhiều khả năng chiến thuật này sẽ được điều chỉnh khi họ gặp Việt Nam, bởi tính chất trận đấu hoàn toàn khác. Dù vậy, HLV Chokemor nhấn mạnh rằng triết lý cơ bản của đội vẫn là ra sân với mục tiêu giành chiến thắng, bất kể cách tiếp cận trận đấu thay đổi ra sao.

Phía bên kia, HLV Mai Đức Chung đánh giá Đài Loan là đối thủ quen thuộc và chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn. Ông cho rằng trận đấu diễn ra vào buổi trưa là thử thách lớn đối với cả hai đội. Nhà cầm quân 76 tuổi khẳng định chiến thắng trước Ấn Độ mang ý nghĩa quan trọng về tinh thần, nhưng toàn đội vẫn cần duy trì sự tập trung cao độ.

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đối thủ Đài Loan. Ảnh: TAFC.

Ông Chung cũng lưu ý rằng Đài Loan đã có những tiến bộ đáng kể trong thời gian gần đây. Đội bóng Đông Á sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và chắc chắn sẽ thi đấu quyết liệt hơn sau thất bại ở trận mở màn.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội tại Asian Cup nữ cũng cho thấy sự cân bằng nhất định. Việt Nam đã thắng hai lần gần nhất khi gặp Đài Loan tại giải đấu này, bao gồm chiến thắng 2-1 ở vòng play off năm 2022. Đó cũng là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam ghi được nhiều hơn một bàn vào lưới đối thủ này tại Asian Cup.

Toan tính chiến thuật

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, Asian Cup nữ 2026 còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi đây cũng là vòng loại cho World Cup 2027. Thành tích tại giải đấu này sẽ quyết định việc đội nào giành vé trực tiếp, đội nào phải bước vào các vòng play off để tiếp tục cạnh tranh suất tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Thanh Nhã và đồng đội có thể toan tính chiến thuật cho chặng đường dài tìm vé World Cup. Ảnh: TAFC.

Chính cơ chế phân nhánh của giải đấu đã tạo ra nghịch lý đáng chú ý đối với tuyển nữ Việt Nam. Nếu kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai bảng C, khả năng cao đội sẽ phải đối đầu với những cường quốc hàng đầu của bóng đá nữ châu Á ở vòng play off. Những cái tên như Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên đều có thể trở thành đối thủ.

Đây đều là những đội tuyển giàu thành tích, thường xuyên góp mặt ở World Cup và có nền tảng bóng đá nữ phát triển vượt trội. Nếu phải chạm trán một trong những đội bóng này ở trận đấu quyết định, cơ hội giành vé đi tiếp của tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Ngược lại, một kịch bản khác lại mở ra hướng đi dễ thở hơn. Trong trường hợp Việt Nam xếp thứ ba bảng C nhưng vẫn nằm trong nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất, đội có thể rơi vào nhánh đấu với những đối thủ vừa tầm hơn.

Nhật Bản sẽ không khó giành ngôi nhất bảng C để vào tứ kết Asian Cup 2026. Ảnh: TAFC.

Các đội như Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh có thể xuất hiện trong nhóm này. So với những “ông lớn” của bóng đá nữ châu Á, đây là các đối thủ có trình độ gần với tuyển nữ Việt Nam hơn. Điều đó giúp cơ hội cạnh tranh một suất dự vòng play off World Cup trở nên thực tế hơn.

Tất nhiên, trong bóng đá, việc cố tình lựa chọn thứ hạng là điều không dễ dàng và cũng không phải mục tiêu mà các đội hướng tới. Đối với tuyển nữ Việt Nam, điều quan trọng nhất vẫn là thi đấu hết khả năng trong từng trận.

Bất kể kịch bản nào xảy ra, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn sẽ bước ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất, mang theo hy vọng tiếp tục viết nên hành trình mới trên con đường World Cup lịch sử.