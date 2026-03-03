Tiền đạo Sangita Basfore: Tuyển Việt Nam hãy đợi đấy 03/03/2026 06:29

Tiền đạo Sangita Basfore của tuyển nữ Ấn Độ đã tuyên bố hùng hồn trước trận khai mạc bảng C, Asian Cup 2026 gặp tuyển nữ Việt Nam (16 giờ ngày 4-3).

Tiền đạo Sangita Basfore của tuyển Ấn Độ vẫn tiếp tục được tân thuyền trưởng Amelia Valverde, 39 tuổi người Costa Rica đặt niềm tin rất lớn.

Sangita Basfore nêu quyết tâm cực cao trước khi chạm trán tuyển nữ Việt Nam lúc 16 giờ ngày 4-3. Ảnh: AFC

Sangita Basfore nói: Chúng tôi đánh bại tuyển Thái Lan ngay tại Chiang Mai, thì chúng tôi cũng sẽ đánh bại tuyển Việt Nam tại Perth ngày 4-3 tới đây. Ấn Độ không phải chỉ nuôi giấc mơ dự Asian Cup, mà bây giờ toàn đội đang cháy bỏng giấc mơ World Cup 2027 tại Brazil”.

Sangita Basfore hiện nay là tiền đạo giỏi nhất của tuyển Ấn Độ, chính cô gái 29 tuổi này là tác giả cú đúp giúp Ấn Độ đánh bại Thái Lan 2-1 lấy chiếc vé duy nhất bảng để đến Asian Cup 2026 cách đây 6 tháng tại Chiang Mai.

Những Bích Thùy, Huỳnh Như, Hải Yến... liệu có khiến Sangita Basfore tắt tiếng? Ảnh: CTP

Sangita Basfore cũng không phải là gương mặt mới với các tuyển thủ Việt Nam trong màu áo CLB TP.HCM vì cô khoác áo CLB Odisha (Ấn Độ) đá Champions League nữ 2023-2024 trên sân Thống Nhất rồi. Đó là một tiền đạo giỏi, khỏe, kỹ thuật rất hoàn hảo. Cô cũng góp công cực lớn đưa nữ Ấn Độ đến với Asian Cup 2026 này.

Nói với đồng đội trong tuyển Ấn Độ, Sangita hô hào tất cả cùng nỗ lực tạo nên những cột mốc mới, trước mắt là phải đánh bại tuyển nữ Việt Nam trong trận ra quân.

HLV Amelia Valverde từng 2 lần đưa Costa Rica dự World Cup. Ảnh: AFC

Cũng theo nhìn nhận của ngôi sao 29 tuổi Sangita nếu thắng trận đầu sẽ mang lại niềm tin lớn cho những trận tiếp theo và cho tuyển Ấn Độ tiếp tục vươn lên tầm cao tìm vé World Cup 2027. Sau khi đánh bại Thái Lan thì toàn đội có sự tự tin cực lớn khi gặp những đội mạnh.

Vừa qua, Ấn Độ có chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ 1 tháng đá giao hữu với 6 CLB của Đức, Nga, Anh... sau đó sang Perth trước để làm quen khí hậu, sân bãi.

Bà Amelia Valverde thì từ Costa Rica bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để nhậm chức HLV trưởng. Valverde là cựu tuyển thủ Costa Rica ngồi ghế HLV trưởng 12 năm, hai lần đưa Costa Rica đến World Cup 2015 và 2023.