Giải mã đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam 27/02/2026 14:24

Với tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung “kích hoạt” chiến dịch săn vé World Cup 2027 với đối thủ là tuyển nữ Ấn Độ.

Theo lịch đấu, ngày 4-3, tuyển nữ Việt Nam đá trận đầu bảng C vòng chung kết Asian Cup gặp tuyển Ấn Độ (lúc 18 giờ) tại sân Perth Rectangular ở Perth, Úc.

Tuyển Ấn Độ đến từ Nam Á, nơi có nền bóng đá... không quá mạnh so với bóng đá Việt Nam, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung cần “giải mã”, thận trọng và có một sự tôn trọng để qua đó có đối sách đúng.

HLV Amelia Valverde ngồi ghế HLV trưởng tuyển Costa Rica 12 năm, 2 lần đưa đội dự World Cup 2015 và 2023.Nay Valverde muốn đưa Ấn Độ đến Brazil 2027.

Về mặt thứ hạng, bóng đá nữ Ấn Độ đứng tận 65 FIFA, còn Việt Nam thì 37. Tuy nhiên các cô gái Ấn Độ (cũng có biệt danh như tuyển nam Ấn Độ - “Hổ xanh”) đã khiến tuyển Thái Lan ôm hận ngay tại Chiang Mai tại vòng loại Asian Cup 2026 này với chiến thắng 2-1.

Có điều khi đã có vé dự Asian Cup 2026, Ấn Độ không dừng lại mà tiếp tục nuôi tham vọng săn vé World Cup 2027. Hồi đầu năm nay, Ấn Độ đã mời HLV Amelia Valverde, 39 tuổi, cựu HLV tuyển Costa Rica đến dẫn dắt để tiếp tục nâng cao chất lượng đội tuyển, cụ thể là để sở hữu tấm vé đi Brazil dự World Cup 2027 qua Asian Cup 2026 này.

Tuyển Ấn Độ có tinh thần thi đấu rất cao, thách thức cho tuyển Việt Nam tối 4-3 tại Perth Rectangular. Ảnh:AFC

HLV Amelia Valverde là cựu tuyển thủ Costa Rica thuộc bậc huyền thoại của bóng đá nữ quốc gia Trung Mỹ này. Amelia Valverde cũng có một kỷ lục trước khi rời Costa Rica để đến Ấn Độ dẫn tuyển nữ.

Kỷ lục thứ nhất của Amelia Valverde là ngồi ghế HLV trưởng tuyển nữ Costa Rica 12 năm (từ năm 2013 đến 2025). Rồi chiến lược gia trẻ tuổi này cũng hai lần đưa Costa Rica đến World Cup 2015 và 2023.

Amelia Valverde đã nghiên cứu rất kỹ về tuyển nữ Việt Nam và bà cho rằng đây là đối thủ mà Ấn Độ phải đánh bại thì mới có cơ hội sáng cửa tranh vé World Cup 2027.

Hồi tháng 1-2026, HLV Amelia Valverde từ Costa Rica đến Thổ Nhĩ Kỳ tiếp quản ghế HLV trưởng khi đội Ấn Độ tập huấn 4 tuần tại đó đá giao hữu 6 trận với các CLB nữ của Đức, Nga, Đan Mạch, Anh. Khi đến Ấn Độ, HLV Amelia Valverde mang theo những trợ lý thể lực, thủ môn. Sau chuyến tập huấn 1 tháng tại Thổ Nhĩ Kỳ toàn đội sang Perth, nơi diễn ra các trận bảng C Asian Cup 2026 để làm quen thời tiết và sân bãi.

Với sự chuẩn bị chu đáo như thế như một “bức thông điệp” cứng rắn và nghiêm túc gửi đến thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tuyển nữ Việt Nam thì có chuyến tập huấn tại Thẩm Quyến, Trung Quốc rồi trở về tập luyện chờ ngày sang Perth. Còn Ấn Độ thì chi tiết và chi ly mang tính quyết tâm rất cao.

Chiều tối ngày 4-3, tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Ấn Độ, mọi chủ quan đều có thể trả giá.

Tuyển Việt Nam quyết liệt săn tấm vé World Cup 2027, tấm vé thứ hai liên tiếp dự World Cup.