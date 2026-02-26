Casemiro rất muốn gia nhập 1 đội bóng lớn châu Âu sau khi rời MU 26/02/2026 12:41

(PLO)- Casemiro rất muốn gia nhập một gã khổng lồ bóng đá châu Âu sau khi rời Manchester United, khi tiền vệ người Brazil nhận mức lương 350.000 bảng mỗi tuần này chuẩn bị cho vụ chuyển nhượng tự do.

Casemiro rất muốn gia nhập AC Milan, tiếp tục sự nghiệp của mình ở châu Âu sau khi rời Manchester United vào mùa hè này. Ngôi sao 34 tuổi người Brazil đã nói với những người thân cận rằng anh tin mình vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao tại các giải đấu khác tại châu Âu.

Tháng trước, Manchester United thông báo tiền vệ Casemiro sẽ rời CLB khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6 và anh đã được cho là sẽ chuyển đến Mỹ. Casemiro và gia đình đã đi nghỉ ở Florida và bay đến Miami trong khoảng thời gian nghỉ 13 ngày gần đây giữa các trận đấu Manchester United

Vợ của Casemiro là Ana, cũng đã có mặt ở Las Vegas hồi đầu tháng. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil Casemiro vẫn giữ một ngôi nhà cùng gia đình ở Madrid và viễn cảnh tiếp tục sự nghiệp thi đấu ở châu Âu rất hấp dẫn anh.

Casemiro rất muốn gia nhập AC Milan. ẢNH: SUN SPORTS

Các nguồn tin thân cận với Casemiro cho biết Ý là một điểm đến tiềm năng sau khi người đồng đội cũ của anh tại Real Madrid là Luka Modric chuyển đến AC Milan vào mùa hè. Modric bước sang tuổi 40 vào tháng 9 và gia nhập AC Milan với hợp đồng một năm, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.

World Cup sắp tới có thể là lần cuối cùng Casemiro khoác áo đội tuyển Brazil, bởi anh đã được HLV cũ của Real Madrid, Carlo Ancelotti, triệu tập trở lại vào năm ngoái. Casemiro đã đá chính trong 24 trên 29 trận đấu của MU mùa này. Trong số 5 trận anh không đá chính, cầu thủ người Brazil bị treo giò 2 trận và được nghỉ 1 trận.

Huyền thoại của Real Madrid Casemiro cũng đã đóng góp 5 bàn thắng, trong đó có 4 bàn từ các tình huống cố định tại đội chủ sân Old Trafford. Casemiro luôn có mặt trong hàng tiền vệ của Manchester United kể từ khi anh trở lại đội hình xuất phát vào đầu vòng loại trực tiếp Europa League hồi tháng Hai năm ngoái.

MU đã tìm kiếm người mua Casemiro từ giải Saudi Pro League của Saudi Arabia vào năm 2024 và trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái, nhưng mức lương 350.000 bảng mỗi tuần của anh đã trở thành rào cản.

Casemiro và Modric đã cùng nhau giành nhiều thành công tại Real Madrid. ẢNH: SUN SPORTS

Các nguồn tin đáng tin cậy cho biết tiền vệ phòng ngự Casemiro cảm thấy "bị xúc phạm" bởi những bình luận của đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe hồi tháng 3 năm ngoái. Khi đó, Sir Jim Ratcliffe khẳng định ông thừa hưởng 5 cầu thủ có mức giá và lương quá cao mà không đóng góp nhiều cho đội bóng, trong đó có Casemiro.

Manchester United đã mua Casemiro từ Real Madrid với giá 70 triệu bảng Anh vào tháng 8 năm 2022 và anh đã ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Newcastle ở trận chung kết League Cup năm 2023. Tuy nhiên, Casemiro đã bị loại khỏi đội hình trong trận chung kết FA Cup năm 2024 gặp Manchester City, bị rút khỏi danh sách thi đấu ngay sau khi đến Wembley. Đây là cả hai trận Manchester United đều thắng để lên ngôi vô địch.