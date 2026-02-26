Siêu máy tính dự đoán đội giành vé dự Champions League sau trận thắng của MU 26/02/2026 07:01

(PLO)- Siêu máy tính đã đưa ra dự đoán về những đội bóng của Premier League sẽ giành vé dự Champions League mùa tới sau chiến thắng của Manchester United và Liverpool.

Siêu máy tính đã dự đoán bảng xếp hạng Premier League vào cuối mùa giải, qua đó sẽ định đoạt số phận của Manchester United và Liverpool trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cuối mùa đã được dự đoán sau vòng đấu mới nhất - mang đến tin tốt cho Manchester United và Liverpool. Cả hai CLB lớn nhất nước Anh đều đang cạnh tranh suất tham dự Champions League mùa tới, điều này đòi hỏi mỗi đội phải nằm ít nhất trong tốp 4 Premier League để đảm bảo một suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Vị trí thứ năm Ngoại hạng Anh cũng có thể đủ để đảm bảo một suất tham dự Champions League nhờ hệ số UEFA ấn tượng của Anh, nhưng điều đó vẫn chưa chắc chắn ở giai đoạn này của mùa giải. Manchester United đã leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 48 điểm nhờ chiến thắng 1-0 trước Everton trong trận đấu tối thứ Hai (rạng sáng thứ ba, 24-2 giờ Việt Nam), trong khi Chelsea kém ba điểm ở vị trí thứ năm.

Siêu máy tính dự đoán Arsenal, Man City, Aston Villa, Liverpool và MU sẽ là 5 đại diện của Anh tham dự Champions League mùa tới. ẢNH: UEFA

Liverpool vẫn giữ vị trí thứ sáu, cùng điểm với Chelsea bất chấp chiến thắng đầy kịch tính 1-0 trước Nottingham Forest. Giờ đây, một siêu máy tính đã đưa dự đoán mới về bảng xếp hạng Premier League vào cuối mùa. Opta đã phân tích số liệu và dự đoán các đội sẽ kết thúc trong top bốn.

Arsenal được dự đoán sẽ vô địch với 82 (81,72) điểm, trong khi Manchester City đứng thứ hai với 76 (75,86) điểm. Pháo thủ được đánh giá có 100% cơ hội giành vé tham dự Champions League, trong khi "Man xanh" gần như chắc chắn có một suất tham dự giải đấu này với xác suất 99,55%.

Aston Villa được dự đoán sẽ kết thúc ở vị trí thứ ba với 70 (69,56) điểm, trong khi Liverpool là CLB được dự đoán sẽ hoàn thành top bốn với 65 (64,57) điểm. MU đứng ngay sau Liverpool trong bảng xếp hạng dự đoán với 64 (64,34) điểm, điều này giúp họ đứng ở vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng cuối cùng.

Liverpool được đánh giá có 47,1% cơ hội giành vé tham dự Champions League, trong khi Manchester United có tỷ lệ thấp hơn một chút với 44,15%. Kết thúc ở vị trí thứ năm có thể đủ để Manchester United giành vé tham dự Champions League mùa giải tới, trong khi Anh đang trên đà duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số của UEFA.

MU được siêu máy tính dự đoán sẽ trở lại Champions League mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Anh đang dẫn đầu bảng xếp hạng UEFA nhờ thành tích của tất cả các CLB tham gia Champions League, Europa League và Conference League. Nếu Anh nằm trong top hai đội có hệ số xếp hạng cao nhất của UEFA vào cuối mùa, họ sẽ giành được thêm một suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Sáu đội bóng Ngoại hạng Anh đã tranh tài tại Champions League mùa này nhờ việc Anh được trao thêm một suất tham dự và Tottenham Hotspur giành được một suất nhờ giành chức vô địch Europa League mùa trước. Hiện tại, cả 6 CLB của Premier League đều đã giành suất tham dự vòng 16 đội Champions League, sau khi Newcastle đã vượt qua vòng play-off, còn Arsenal, Liverpool, Man City, Chelsea và Tottenham giành vé trực tiếp nhờ nằm trong tốp 8 đội mạnh nhất ở vòng bảng.