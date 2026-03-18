Pep Guardiola cười ra nước mắt: ‘Ai cũng muốn Man City sa thải tôi’ 18/03/2026 16:02

(PLO)- HLV Pep Guardiola tỏ ra thản nhiên đến bất ngờ sau khi Manchester City tiếp tục gây thất vọng tại Champions League, lần này là thất bại trước Real Madrid khiến họ phải dừng bước ở vòng 16 đội.

Trận thua 1-2 ngay tại Etihad ở lượt về, sau khi đã thua 0-3 ở lượt đi, đã khép lại hy vọng châu Âu của thầy trò Pep Guardiola theo cách đầy cay đắng.

Trước làn sóng nghi ngờ về tương lai của mình, Pep Guardiola không hề né tránh mà còn chọn cách đối mặt bằng sự hài hước. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rời Man City chỉ với một danh hiệu Champions League, chiến lược gia người Tây Ban Nha bật cười và đáp lại đầy ẩn ý rằng dường như ai cũng mong ông mất việc. Tuy nhiên, ông khẳng định mình vẫn còn hợp đồng một năm và chưa có ý định rời đi.

Guardiola cũng châm biếm những kỳ vọng khổng lồ mà ông phải đối mặt ở đấu trường châu Âu. Ông nói với giọng nửa đùa nửa thật rằng có lẽ mình cần phải vô địch Champions League tới sáu lần mới được coi là thành công. Điều đó phản ánh rõ áp lực đặc biệt mà ông luôn phải gánh vác kể từ khi dẫn dắt Man City.

Vinicius ghi bàn nhấn chìm tham vọng của Man City. Ảnh: EPA.

Nhìn lại hành trình của mình, Pep Guardiola nhớ lại mùa giải đầu tiên khi ông giúp đội bóng đạt 100 điểm tại Premier League nhưng vẫn liên tục bị đặt câu hỏi về khả năng vô địch Champions League. Dù sau đó Man City đã một lần lên ngôi, những hoài nghi vẫn chưa bao giờ chấm dứt.

Ông thừa nhận rằng đội bóng đã nhiều lần tiến rất gần đến vinh quang châu Âu, với những lần vào chung kết và bán kết. Tuy vậy, việc liên tiếp bị loại ở các mùa gần đây cho thấy họ vẫn chưa thể đạt tới đẳng cấp ổn định như kỳ vọng. HLV Pep Guardiola nhấn mạnh rằng mục tiêu của Man City là tiếp tục nâng chuẩn tại Champions League, và việc chưa đạt được điều đó rõ ràng là một thiếu sót.

So sánh với Real Madrid, ông cho rằng áp lực tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lớn hơn rất nhiều, nơi việc không vô địch Champions League gần như bị xem là thất bại. Trong khi đó, tại Man City, tiêu chuẩn ấy chưa hoàn toàn được thiết lập, dù ông tin rằng điều đó có thể thay đổi theo thời gian.

Thầy trò Guardiola dừng cuộc chơi Champions League. Ảnh: EPA.

Dù vừa trải qua thêm một cú sốc, Guardiola vẫn thể hiện niềm tin vào tập thể hiện tại. Ông đánh giá đội bóng vẫn sở hữu nhiều điểm tích cực, nhưng thừa nhận họ chưa đạt đến sự hoàn thiện cần thiết. Vấn đề lớn nằm ở việc thiếu sự sắc bén trong những thời điểm quyết định.

Kết lại, Guardiola cho rằng Man City đang trong quá trình chuyển đổi và cần thêm thời gian để đạt trạng thái tốt nhất. Với ông, đây không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một bước lùi trước khi đội bóng tìm lại sức mạnh thực sự.