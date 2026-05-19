Chelsea đã thực sự nghiêm túc trở lại 19/05/2026 07:39

Chelsea đã xác nhận bổ nhiệm Xabi Alonso làm HLV trưởng mới, trở thành HLV chính thức thứ sáu dưới thời bộ đôi ông chủ Behdad Eghbali và Todd Boehly tại Stamford Bridge. Giai đoạn "tự nhìn nhận lại" đã dẫn đến một sự thay đổi hoàn toàn về định hướng của The Blues. Chelsea đã đưa ra một tuyên bố vào tháng trước sau khi sa thải Liam Rosenior và cam kết sẽ mang lại "sự ổn định" và "bổ nhiệm HLV mới lâu dài phù hợp".

Công bằng mà nói, việc chiêu mộ Xabi Alonso thực sự là một tuyên bố mạnh mẽ hơn nhiều so với bất cứ điều gì Chelsea có thể nói với những người hâm mộ đang chán nản của họ. Cựu tiền vệ Liverpool, Alonso, là một bản hợp đồng khổng lồ bởi thời gian ấn tượng của ông khi dẫn dắt Bayer Leverkusen phá vỡ sự thống trị của Bayern Munich ở Bundesliga.

Mặc dù Alonso không thành công ở Real Madrid nhưng việc Chelsea bổ nhiệm một HLV tầm cỡ như vậy cho thấy họ đã thực sự nghiêm túc trở lại. Chelsea tin rằng Alonso có thể đưa họ trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh và tái khẳng định vị thế của mình ở châu Âu bởi HLV người Tây Ban Nha đã chứng minh được khả năng chiến thắng.

Alonso đã gây ấn tượng với Chelsea bằng tiêu chuẩn cao, tầm nhìn về thành công lâu dài và cả mong muốn thiết lập lại hoàn toàn văn hóa đội bóng sau một mùa giải mà ban lãnh đạo thừa nhận là đã không đạt được kỳ vọng. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Alonso đã giành chức vô địch Bundesliga cùng Bayer Leverkusen và am hiểu bóng đá Anh từ thời gian thành công tại Liverpool với tư cách cầu thủ.

Alonso đã chọn dự án khó nhằn tại Chelsea. ẢNH: EPA

Xabi Alonso đã chứng tỏ mình là một nhà chiến thuật tài ba, có khả năng kết nối với các cầu thủ và sẽ thích nghi tốt với việc làm việc tại Chelsea cùng với các giám đốc thể thao trong một cấu trúc hiện đại. Paul Winstanley và Laurence Stewart dẫn đầu đội ngũ năm giám đốc thể thao của Chelsea.

Điều này cũng nói về việc học hỏi từ những sai lầm. Thật đáng kinh ngạc, Alonso sẽ là HLV trưởng thứ sáu trong kỷ nguyên Behdad Eghbali và Todd Boehly. Alonso nối tiếp bước chân của Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca và Rosenior.

HLV đội tuyển Anh Thomas Tuchel, người đã nắm quyền khi Eghbali và Boehly mua lại Chelsea, có lẽ là cái tên nổi bật nhất trong số những HLV đó, cùng với Pochettino. Nhưng rõ ràng, Chelsea đã quyết định đi theo một hướng khác sau Pochettino bởi vì việc bổ nhiệm Maresca khi ông rời Leicester City để dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge khó có thể được coi là một sự lựa chọn xuất sắc.

Nhìn chung, Maresca đã làm tốt công việc của mình - dẫn dắt The Blues trở lại Champions League, giành được một danh hiệu tại cúp châu Âu và FIFA Club World Cup - nhưng ông được thuê để làm việc với các cầu thủ trẻ của Chelsea. Rosenior được chuyển đến từ một CLB khác (Strasbourg) cũng thuộc tập đoàn sở hữu Chelsea (BlueCo), như thể ông chuyển từ một chi nhánh siêu thị ở Staines đến trụ sở chính ở London vậy.

Ban lãnh đạo Chelsea muốn những HLV mà họ có thể kiểm soát, để giám sát "dự án" mua bán cầu thủ trẻ thay vì chiêu mộ những tên tuổi đã thành danh nhằm giành những danh hiệu dễ dàng như thời cựu chủ sở hữu Roman Abramovich. Ngay cả HLV tạm quyền Calum McFarlane, người được The Blues bổ nhiệm cho phần còn lại của mùa giải, trông cũng chẳng khác nào đang quản lý một chi nhánh của phòng tập Fitness First hơn là Chelsea Football Club với bộ đồ thể thao màu xanh nhạt kém hấp dẫn.

Các cổ động viên Chelsea đã quá chán nản. Và điều đó cũng dễ hiểu. Khi bạn đã quen với việc giành được các danh hiệu Premier League và cúp châu Âu, bạn sẽ cảm thấy thất vọng khi những danh hiệu đó không còn nữa. Sau thất bại trước Manchester City trong trận chung kết FA Cup, Chelsea đang đối mặt với nguy cơ rất thực tế là bị loại khỏi đấu trường châu Âu mùa giải tới.

Điều đó là không thể tưởng tượng nổi đối với một đội bóng đang là nhà vô địch thế giới cấp CLB. Hãy xem những kẻ hùng mạnh đã sa sút như thế nào. Không có gì lạ khi người hâm mộ Chelsea từ nhóm phản đối "Not A Project CFC" đã tuần hành xuống đường Wembley Way trước trận chung kết FA Cup. Họ không hài lòng.

Xabi Alonso phải vượt qua ngọn núi lớn tại Chelsea. ẢNH: EPA

Không chỉ Eghbali và Boehly mà cả đội ngũ giám đốc thể thao của CLB dường như liên tục chiêu mộ những cầu thủ mà bạn chưa từng nghe đến. Họ lại chi mạnh tay vào mùa hè năm ngoái nhưng thực tế Joao Pedro là người duy nhất trông có vẻ tạm ổn. Hợp đồng dài hạn, lương cơ bản thấp và một hệ thống đang thất bại, chắc chắn nhà vô địch FIFA Club World Cup sẽ có sự thay đổi.

Đó là lý do tại sao việc bổ nhiệm Xabi Alonso thể hiện sự thừa nhận rõ ràng từ phía các ông chủ rằng chiến lược hiện tại không hiệu quả và họ cần phải thay đổi. Alonso sẽ thừa hưởng một đội hình tài năng - Cole Palmer, Reece James, Enzo Fernandez và Moises Caicedo đều là những cầu thủ hàng đầu - nhưng họ chấp nhận sẽ phải cải thiện và chiêu mộ những cầu thủ chất lượng đã được chứng minh để có thể cạnh tranh cho những danh hiệu lớn nhất.

HLV Xabi Alonso cũng cực kỳ thông minh và - biết rằng có thể sẽ có một số vị trí quan trọng cần tuyển dụng vào mùa hè này - việc Chelsea thuyết phục được Alonso gia nhập cho thấy ông đã tin tưởng vào tầm nhìn thành công của đội chủ sân Stamford Bridge.