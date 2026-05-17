Man City giành chức vô địch Super League đầu tiên sau một thập kỷ 17/05/2026 11:10

Sân vận động Chigwell Construction khiêm tốn ở Dagenham và Redbridge đã chứng kiến ​​Man City nâng cao chiếc cúp vô địch Women's Super League đầu tiên sau một thập kỷ, mở ra một kỷ nguyên thay đổi trong toàn bộ giải vô địch bóng đá nữ Anh.

Tương lai bất định của "cỗ máy ghi bàn"

Manchester City đã dễ dàng đánh bại West Ham với tỷ số 4-1 để kết thúc mùa giải một cách hoàn hảo, nhưng việc họ xây dựng dựa trên chiến thắng này như thế nào có thể phụ thuộc vào tương lai của cỗ máy ghi bàn Khadija 'Bunny' Shaw, người đã lập cú đúp vào lưới West Ham.

Shaw trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Women's Super League đạt mốc 20 bàn thắng trong ba mùa giải khác nhau và có tổng cộng 100 pha kiến ​​tạo bàn thắng chỉ sau 93 lần ra sân. Tương lai của tiền đạo người Jamaica vẫn còn bấp bênh, khi hợp đồng của cô với Man City sẽ hết hạn vào mùa hè này và các báo cáo cho rằng các cuộc đàm phán bị đình trệ có thể dẫn đến việc cô chuyển đến Chelsea, đội bóng vừa bị truất ngôi vô địch.

Khi được hỏi liệu cô có còn ở Man City vào mùa giải tới hay không, Shaw nói với Sky Sports: "Tôi chỉ muốn tận hưởng ngày hôm nay. Đây là một mùa giải dài. Mỗi lần ra sân, tôi luôn cố gắng hết sức mình. Các đồng đội xung quanh tôi giúp tôi tỏa sáng.

Tôi luôn nói rằng Manchester là nhà của tôi và đây là nơi tôi muốn ở lại, nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra phía sau hậu trường mà tôi sẽ không nói đến bây giờ. Manchester là nơi tôi muốn ở, nhưng cuối cùng thì chúng ta hãy chờ xem".

Manchester City vô địch Women's Super League. ẢNH: PA WIRE

2. Chelsea

Tại Stamford Bridge, sự thống trị sáu năm của Chelsea ở giải Women's Super League đã kết thúc bằng lời chia tay với hai cựu binh Sam Kerr và đội trưởng Millie Bright. Cựu tuyển thủ nữ của Anh Bright đã thông báo vào tháng trước rằng cô sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình tại đội bóng mà cô đã trải qua 12 năm thành công, và HLV trưởng đội tuyển Mỹ kiêm cựu HLV của Chelsea, Emma Hayes, nằm trong số những người có thông tin này. Chelsea sẽ tổ chức lễ tri ân cho cặp đôi này.

Còn về phần Kerr, bàn thắng của cô vào lưới Manchester United hôm qua (16-5) - bàn thắng duy nhất của trận đấu – đã giúp cô san bằng kỷ lục của Fran Kirby về số bàn thắng nhiều nhất mọi thời đại của Chelsea với 116 bàn. Các nguồn tin cho rằng Kerr có thể trở lại Mỹ sau thời gian ở Anh.

Và chiến thắng 1-0 của Chelsea trước MU đã giúp họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba, đồng nghĩa với việc họ phải tham gia vòng loại Champions League mùa sau, sau khi Man City và Arsenal giành được suất tham dự vòng bảng khi là hai đội đứng đầu Women's Super League.

HLV của Chelsea, Sonia Bompastor, cho biết: "Chelsea đã hoạt động tốt với tinh thần chiến thắng trong một thời gian dài, nhưng hôm nay các bạn đã thấy chúng ta mất đi hai cầu thủ lớn, những người đã đạt được rất nhiều thành tựu. Chúng ta cần đảm bảo rằng mình có thể thay thế họ".

Theo HLV Marc Skinner, mùa giải của Manchester United đã kết thúc một cách "vừa vui vừa buồn" sau khi họ không thể giành quyền tham dự Champions League sau mùa giải đầu tiên góp mặt tại giải đấu này. Sau khi chứng kiến ​​thành công của Man City khi không tham dự các giải đấu châu Âu năm nay, Skinner khẳng định điều này sẽ không tạo thêm áp lực cho đội bóng ở mùa giải tới.

HLV Skinner của MU nói, "Nó khác biệt. Đây là một thách thức đối với chúng tôi. Chúng tôi phải tìm ra giải pháp riêng. Chúng tôi muốn thu hẹp khoảng cách đó, và tôi tin tưởng vào đội ngũ của mình để làm được điều đó".

Trong khi đó, Leicester City sẽ đối đầu với Charlton Athletic, đội bóng đứng thứ ba ở giải hạng hai, trong trận play-off vào cuối tuần tới để tranh giành một suất chơi ở giải đấu hàng đầu bóng đá nữ Anh mùa giải tới.