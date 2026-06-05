Tân HLV của Liverpool lần đầu lên tiếng: Thật sự hào hứng 05/06/2026 11:44

(PLO)- Những lời đầu tiên của Andoni Iraola trên cương vị HLV của Liverpool đã nói lên rất nhiều điều sau khi ông từ chối hai CLB.

Andoni Iraola đã lần đầu tiên lên tiếng sau khi ký hợp đồng hai năm để kế nhiệm Arne Slot và trở thành HLV mới của Liverpool trước mùa giải 2026 - 2027. Andoni Iraola đã hé lộ lý do tại sao ông từ chối lời mời từ Crystal Palace và Bayer Leverkusen để đến với đội chủ sân Anfield.

HLV Iraola được nhiều CLB săn đón sau khi rời Bournemouth và hiện đã được xác nhận là người kế nhiệm Arne Slot tại Anfield. Chiến lược gia người Tây Ban Nha có ba năm ấn tượng tại Bournemouth, nơi ông dẫn dắt đội bóng cán đích ở vị trí thứ sáu Premier League mùa này và giành quyền tham dự Europa League mùa tới.

Liverpool kết thúc ở vị trí thứ năm tại Premier League và gây thất vọng ở các giải đấu cúp, đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ hai mùa giải của HLV Arne Slot. Mùa giải thứ hai, Liverpool để thua 20 trận, khiến họ chỉ còn là cái bóng của đội đã vô địch Premier League mùa 2024 - 2025.

Iraola sẽ được giao nhiệm vụ tái thiết Liverpool trong mùa hè này, khi Mohamed Salah, Andy Robertson và Ibrahima Konate đều rời đi. Ông nổi tiếng với khả năng phát triển các cầu thủ trẻ và được kỳ vọng sẽ mang trở lại Liverpool một lối chơi hấp dẫn hơn.

Andoni Iraola ra mắt tại sân Anfield. ẢNH: LIVERPOOL FC

Iraola, 43 tuổi đã thông báo vào tháng Tư rằng ông sẽ rời Bournemouth vào cuối mùa giải. Điều đó đã thu hút sự chú ý của nhiều CLB, trong đó Manchester United được cho là đã quan tâm đến Iraola trước khi quyết định ký hợp đồng chính thức với Michael Carrick, nhưng Crystal Palace và Bayer Leverkusen cũng đã liên hệ với ông.

Crystal Palace cần tìm người kế nhiệm Oliver Glasner, trong khi Leverkusen đang cân nhắc việc chiêu mộ Iraola để thay thế Kasper Hjulmand. Nhưng khi giám đốc thể thao của Liverpool, Richard Hughes, liên hệ với Iraola, ông đã vượt mặt hai CLB trên.

“Thật sự rất hào hứng, rất hào hứng”, tân HLV của Liverpool Iraola nói với Liverpoolfc.com, “Bởi vì rõ ràng là các bạn đều biết về Liverpool, các bạn biết đó là một CLB lớn, một CLB khổng lồ, một trong những CLB lớn nhất thế giới. Nhưng khi cảm nhận và hiểu thêm một chút về CLB này, tôi luôn nghĩ đây là một CLB đặc biệt.

Bạn không cần nhiều thứ để bị thu hút bởi Liverpool. Liverpool vẫn là Liverpool. Nhưng rõ ràng là bầu không khí, người hâm mộ, CLB, các cầu thủ, cơ hội được huấn luyện những cầu thủ hàng đầu, cơ hội tranh giành danh hiệu, tôi nghĩ không thể nào hấp dẫn hơn thế nữa. Thật khó để tìm được một nơi như vậy. Vì vậy, tôi thực sự rất hào hứng để bắt đầu".