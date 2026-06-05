MU phá cuộc đàm phán của Juventus để chiêu mộ trung vệ người Pháp 05/06/2026 08:32

MU có thể "cướp" một cầu thủ của Juventus khi đội bóng của HLV Michael Carrick chuẩn bị trở lại Champions League, tờ Mirror (Anh) đưa tin. Theo các nguồn tin từ Ý, MU có thể sẽ phá vỡ các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Juventus và Pierre Kalulu vào mùa hè này.



Hậu vệ người Pháp Pierre Kalulu đang thảo luận với "Bà đầm già" thành Turin về việc gia hạn hợp đồng hiện tại, có thời hạn đến năm 2029. Tuy nhiên, tờ Corriere Dello Sport (Ý) đưa tin Manchester United rất muốn chiêu mộ trung vệ này, người cũng có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải và được định giá khoảng 35 triệu bảng Anh. Kalulu đã thi đấu xuất sắc cho Juventus kể từ khi gia nhập CLB theo dạng cho mượn từ AC Milan vào năm 2024.

Pierre Kalulu đồng ý mua đứt hậu vệ Pierre Kalulu với mức phí được cho là 12 triệu bảng Anh, điều khoản mà họ đã kích hoạt vào mùa hè năm ngoái. Theo các nguồn tin, MU đã cử tuyển trạch viên đến xem hậu vệ này thi đấu tại sân San Siro trong trận đấu giữa Juventus và AC Milan.

Kalulu đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio

Tottenham Hotspur cũng được cho là đang theo dõi hậu vệ này, nhưng việc MU có vé dự Champions League mùa tới đã mang lại cho họ lợi thế hơn. Juventus cũng không giành được suất tham dự các giải đấu châu Âu và đã sa thải Massimiliano Allegri chỉ vài ngày sau khi mùa giải kết thúc.

Bản báo cáo cho biết Juventus đang tìm cách đề nghị Kalulu một hợp đồng mới với mức lương cao hơn, đảm bảo tương lai của anh tại CLB ít nhất đến năm 2030, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm.

Trong khi đó, Manchester United đang tiến gần hơn đến bản hợp đồng đầu tiên trong mùa hè sau khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của Old Trafford. "Quỷ đỏ" thành Manchester đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson của Atalanta với giá 38 triệu bảng Anh và đang rất lạc quan về việc tăng cường thêm lực lượng ở tuyến giữa trước khi trở lại Champions League.