"'MU đã biến tôi thành nô lệ nhưng tôi là fan cuồng của họ' 12/06/2026 08:59

(PLO)- "MU đã biến tôi thành nô lệ sau khi tôi giành được mọi danh hiệu có thể, bây giờ tôi lại la hét vào mặt các cổ động viên đội khách", đó là ai?

MU đã bị chính cầu thủ của mình chỉ trích công khai trong cơn thịnh nộ. Theo đó, thủ môn Tomasz Kuszczak từng tuyên bố mình bị MU "giam giữ" sau khi họ ngăn cản anh rời Old Trafford. Thủ môn người Ba Lan này chơi cho MU từ năm 2007 đến 2012 dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, trong thời gian đó anh giành được rất nhiều danh hiệu, bao gồm ba chức vô địch Premier League, hai Cúp Liên đoàn, FIFA Club World Cup và Champions League.

Kuszczak rời Manchester United đến Brighton vào năm 2012, trải qua hai mùa giải ở đây với 89 lần ra sân - nhiều hơn 61 lần ra sân dưới thời Sir Alex Ferguson trong sáu năm. Kuszczak, người đã giải nghệ năm 2019, vẫn dành tình cảm đặc biệt cho cả hai CLB, đặc biệt là Manchester United - đến mức anh sở hữu hai vé xem cả mùa giải tại Old Trafford và thường xuyên đến sân xem các trận đấu.

Nhưng đã có thời điểm thủ môn người Ba Lan vô cùng tức giận trước cách đối xử của MU và bất hòa với HLV Sir Alex Ferguson vì không cho phép anh ra đi vào tháng 11 năm 2011, điều mà anh ví như việc bị "làm nô lệ".

Phàn nàn về cách đối xử của MU, Tomasz Kuszczak nói vào thời điểm vẫn còn chơi tại Old Trafford, "Gần đây tôi đã nói chuyện với Sir Alex Ferguson. Tôi đã yêu cầu ông ấy cho phép tôi rời CLB trước kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Tôi nói với Sir Alex rằng tôi muốn trở lại đội tuyển quốc gia Ba Lan, vì Euro 2012 sắp diễn ra rồi, nhưng có vẻ như ông ấy không quan tâm.

Tomasz Kuszczak từng xin Sir Alex Ferguson cho anh rời MU. ẢNH: MIRROR

Hai tuần sau, cơ hội để tôi đến Leeds United thi đấu dưới dạng cho mượn xuất hiện, nhưng Manchester United đã từ chối. Đó là một tia hy vọng nhỏ nhoi đối với tôi. Nó sẽ nhắc nhở HLV đội tuyển Ba Lan về tôi. Họ làm vậy có phải vì ác ý không? Tôi buồn vì họ cư xử như vậy. Tôi đã trở thành nô lệ của Manchester United.

Tôi thất vọng nhưng tôi không muốn nói xấu hay chỉ trích Sir Alex Ferguson. Đó không phải phong cách của tôi. Tôi tôn trọng Sir Alex Ferguson vì đối với tôi, ông ấy là một HLV tuyệt vời, nhưng tôi hy vọng ông ấy sẽ cho tôi ra đi vào tháng Giêng".

Tomasz Kuszczak được MU ký hợp đồng chính thức từ West Bromwich Albion năm 2007 với vai trò là thủ môn dự bị cho Edwin van der Sar, sau đó sẽ kế nhiệm thủ môn người Hà Lan. Nhưng con đường của Kuszczak đã bị chặn lại do sự nghiệp thăng hoa kéo dài đáng kinh ngạc của Edwin van der Sar và sự xuất hiện của David de Gea vào năm 2011.

Đến mùa giải 2011 - 2012, Kuszczak chỉ là thủ môn thứ tư tại MU sau De Gea, Anders Lindegaard và Ben Amos. Kuszczak là thủ môn kỳ cựu duy nhất của MU không được ra sân trong đội hình chính mùa đó, vào thời điểm anh công khai bày tỏ sự thất vọng của mình.

Manchester United từ chối bình luận về vấn đề này, mặc dù những yêu cầu của Kuszczak cuối cùng đã được lắng nghe và anh gia nhập Watford theo dạng cho mượn vào tháng 2 năm 2012, trước khi ký hợp đồng với Brighton vào cuối mùa giải đó.

Sau khi giải nghệ, Kuszczak trở về Ba Lan để thành lập một công ty xây dựng và làm HLV thủ môn. Nhưng hiện tại anh sống ở Manchester và không gì khiến anh hạnh phúc hơn là được đến sân Old Trafford vào mỗi ngày thi đấu, nơi anh thường xuyên "mắng mỏ" các cổ động viên đội khách.

"Tôi có hai vé xem cả mùa giải của Manchester United và tôi rất thích ngồi cùng với các cổ động viên", Kuszczak chia sẻ, "Tôi chỉ ngồi ở những chỗ ngồi bình thường, không xa các cổ động viên đội khách và tôi có thể đến cổ vũ đội bóng. Tôi thích lắm, thích lắm, thật tuyệt.

Đôi khi, những người bạn cũ của tôi như Wes Brown (cựu danh thủ của MU) bảo tôi hãy đến ngồi với chúng tôi (ở một khu vực khác của sân vận động Old Trafford) nhưng tôi lại bảo "không, tôi muốn ngồi ở chỗ của mình với người hâm mộ!". Bây giờ tôi hét từ một góc độ khác, trước đây tôi hét từ khung thành, giờ tôi hét từ trên khán đài!".

Tomasz Kuszczak giờ hòa lẫn cùng fan MU ngồi trên khán đài sân Old Trafford để... hét vào mặt các fan đối thủ. ẢNH: Tomasz Kuszczak

"Tôi đang tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu", Tomasz Kuszczak nói thêm, "Tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, tôi luôn có việc để làm. Tôi làm trong ngành bất động sản, xây dựng nhà ở và căn hộ, cũng như bóng đá, vốn luôn là niềm đam mê của tôi, để phát triển những thứ như thế này.

Tôi đã tham gia một số khóa huấn luyện và cũng học đại học, tốt nghiệp ngành báo chí, tin hay không thì tùy, nhưng hiện tại, tôi đang tập trung vào công ty của mình và phát triển các dự án nhà ở và căn hộ ở Ba Lan. Vì vậy tôi đi lại rất nhiều. Gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc ở Manchester. Tất cả chúng tôi đều khỏe mạnh và vui vẻ. Tôi thỉnh thoảng gặp lại bạn bè như Wes Brown và thật tuyệt khi được gặp lại những gương mặt thân quen từ thời còn ở Manchester United".