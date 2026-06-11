Toney giải quyết hiểu lầm với Tuchel để được dự World Cup 11/06/2026 13:29

Ivan Toney đã bị loại khỏi đội tuyển Anh trong suốt 12 tháng sau khi không gây được ấn tượng với HLV Thomas Tuchel trong các buổi tập, nhưng anh đã nỗ lực để trở lại và có tên trong đội hình Tam sư tham dự World Cup 2026 mùa hè này. Ivan Toney chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được tham dự World Cup, ngay cả khi Thomas Tuchel đã gạt anh ấy ra khỏi danh sách ứng cử viên.

Toney là tâm điểm chú ý và câu chuyện lớn nhất khi HLV Tuchel của đội tuyển Anh chọn ra đội hình 26 người dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ. Đây là tiền đạo từng bị đánh giá thấp sau khi chuyển đến giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia. Toney bị đánh giá thấp sau lần vào sân thay người ở phút cuối cùng trong trận đấu giữa tuyển Anh với Senegal năm ngoái. Toney cũng bị đánh giá thấp vì Tuchel không thích thái độ của anh trong tập luyện.

Nhưng, điều đáng khen ngợi ở Toney là, càng nhiều người coi thường anh thì anh càng quyết tâm chứng minh họ sai. Và đó chính xác là những gì Toney đã làm để rồi anh được lên máy bay đến Mỹ cùng tuyển Anh vào mùa hè này.

Tiền đạo 30 tuổi của Al Ahli, Ivan Toney cho biết: “Có rất nhiều người nói việc tôi đến Saudi Arabia đã phá hỏng cơ hội được gọi vào đội tuyển Anh, nhưng tôi không để ý đến những lời bàn tán bên ngoài. Khi mọi người đều cho rằng tôi sẽ không được góp mặt trong đội tuyển Anh, thì việc tôi có động lực để làm khác suy nghĩ đó đã giúp tôi xoay chuyển tình thế".

Việc Toney được HLV Tuchel gọi vào tuyển Anh dự World Cup 2026 là một bất ngờ. ẢNH: FIFA 2026

Toney cho biết anh có "phong thái tự tin" nhờ niềm tin vững chắc đã giúp anh vượt qua những ngày đầu ở Northampton Town, các quãng thời gian cho mượn tại Barnsley, Shrewsbury và Wigan trước khi thực sự gây ấn tượng tại Peterborough.

Tại đó, Toney ghi những bàn thắng giúp anh chuyển đến Brentford và chứng tỏ bản thân ở Ngoại hạng Anh, đưa anh đến kỳ Euro gần đây nhất, nơi anh là một cầu thủ dự bị xuất sắc, một tài sản lớn với những cú sút phạt đền "không cần nhìn" trong loạt sút luân lưu, và sau đó là một bước chuyển lớn đến giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia

Điều đó dường như đã chấm dứt cơ hội khoác áo đội tuyển Anh của Toney khi ban huấn luyện không đến gặp anh. Bên cạnh đó, HLV Tuchel đã công khai bày tỏ sự không hài lòng về thái độ của Toney trong các buổi tập hoặc xung quanh trại tập huấn của tuyển Anh vào tháng 6 năm 2025 trước trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Andorra và trận giao hữu với Senegal.

HLV Thomas Tuchel cho biết ông phải "giải quyết hiểu lầm" với Toney hồi đầu năm nay trước khi triệu tập anh trở lại đội tuyển Anh, bởi vì cả hai cầu thủ được triệu tập khác - Dominic Calvert-Lewin và Dom Solanke - đều không tận dụng được cơ hội của mình vào tháng Ba.

Toney nói chuyện với một sự tự tin đáng ngưỡng mộ, người ta có thể mô tả đó là sự kiêu ngạo, nhưng bạn cần điều đó để thành công như anh đã làm được. Ngay cả khi Toney thừa nhận rằng mình thường phải lùi một bước để tiến lên phía trước.

“Ồ, tôi chắc chắn đã làm điều đó rất nhiều lần rồi. Barnsley, Shrewsbury, Wigan, Scunthorpe, Peterborough, Northampton, khắp mọi nơi", Ivan Toney chia sẻ với ITV . “Nó đã mang lại cho tôi sự tự tin, khả năng phục hồi và lợi thế. Tôi nghĩ điều đó luôn hiện hữu trong tâm trí bạn, bạn xem World Cup và nghĩ mình muốn được tham gia vào đó. Nếu bạn hình dung ra điều đó, bạn luôn có cơ hội lớn để làm được. Đó là tất cả trong cuộc sống.

“Tôi nghĩ tâm trạng của tôi, như HLV Thomas Tuchel đã nói, chúng tôi đã nói chuyện, giải tỏa những khúc mắc, và giờ tôi có tâm trạng tốt hơn nhiều so với trước đây. Tôi tự tin hơn rất nhiều và cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này. Tôi sẵn sàng giúp đỡ đội bóng trong mọi tình huống.

Mỗi khi bước ra sân, tôi đều tin mình có thể làm nên điều kỳ diệu. Niềm tin, bạn phải có khí chất, phải có sự tự tin, trong cuộc sống chứ không chỉ trong bóng đá. Hãy dũng cảm. Tôi nghĩ bản thân tôi thời trẻ nhìn lại bây giờ sẽ nghĩ rằng hãy tận hưởng điều đó. Thật sự, khát khao trong tôi và những gì tôi có thể đóng góp cho đội là rất lớn".

Ivan Toney đã sẵn sàng cho FIFA World Cup 2026. ẢNH: FIFA 2026

Ivan Toney tự tin tuyên bố anh là một cầu thủ giỏi hơn bây giờ so với kỳ Euro trước và cũng hiểu rõ mình sẽ là cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ghi bàn thắng giúp đội định đoạt trận đấu chứ không phải là một người đá chính ở World Cup. Anh sẽ là cầu thủ cần thiết để giúp đội tuyển Anh giành chiến thắng.

Khi được hỏi liệu anh có phải là một cầu thủ giỏi hơn sau khi đến Saudi Arabia hay không, Toney nói thêm: “Chắc chắn rồi, những con số thống kê đã nói lên tất cả. Ở giải Saudi Pro League của Saudi Arabia, tôi ghi được 32, 33 bàn thắng? Tổng cộng là 42 bàn, không tệ chút nào. Tôi rất biết ơn vì được đại diện cho đất nước mình, và nếu HLV muốn tôi là người "dứt điểm trận đấu" thì tôi sẽ làm vậy. Đó là lý do tôi ở đây, để giành chiến thắng và giúp đỡ đội bóng".