Eriksen lên tiếng bất ngờ về tương lai sau cú sốc 09/06/2026 11:53

Christian Eriksen bóng gió rằng anh sẽ tiếp tục chơi bóng đá và khẳng định lần gục ngã này "rất khác so với năm 2021", trong khi một chuyên gia bình luận khuyên anh: "Hãy giải nghệ vì vợ anh". Christian Eriksen đã được xuất viện, nhưng anh từ chối bình luận về việc liệu mình có giải nghệ hay không sau lần thứ hai bị ngã quỵ đáng sợ trên sân trong vòng 5 năm.

Cựu ngôi sao của Manchester United và Tottenham đã ôm ngực và ngã xuống sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine hôm Chủ nhật, máy khử rung tim cấy ghép (ICD) đã cung cấp một cú sốc để khôi phục nhịp tim của anh. Eriksen phải mang máy khử rung tim sau cơn ngừng tim năm 2021 tại Euro 2020, sự kiện đã gây sốc cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Nhưng Eriksen, 34 tuổi, cho biết lần gục ngã thứ hai này của anh là "một tình huống khác". Đan Mạch đã không đủ điều kiện tham dự World Cup 2026 nên bây giờ Eriksen sẽ tập trung vào "hồi phục", dành thời gian cho gia đình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về sự nghiệp của mình.

Trong một tuyên bố, Eriksen nói: "Như các bạn có thể hình dung, việc bị sốc điện từ máy khử rung tim cấy ghép (ICD) đã ảnh hưởng lớn đến cả tôi và gia đình, nhưng tôi muốn trấn an mọi người rằng đây là một tình huống khác so với những gì đã xảy ra vào năm 2021. Tôi cảm thấy khỏe và quá trình hồi phục của tôi đã bắt đầu.

Ngoài lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ và giúp đỡ của tất cả các cầu thủ và đội ngũ y tế trên sân, tôi cũng vô cùng biết ơn các bác sĩ đã chăm sóc tôi và trái tim của tôi trong những năm qua. Nhờ chuyên môn của họ, máy khử rung tim cấy ghép (ICD) của tôi đã hoạt động đúng như chức năng của nó: bảo vệ tôi khi tôi cần đến nó. Hiện tại, tôi tập trung vào việc hồi phục sức khỏe, dành thời gian cho gia đình, đi nghỉ mát và chơi bóng đá với các con".

Eriksen ôm ngực và sau đó ngã gục xuống sân. ẢNH: OTHER

Tuy nhiên, đồng hương người Đan Mạch Thomas Gravesen, cựu tiền vệ của Real Madrid và Everton, cho rằng Eriksen cần phải giải nghệ vì lợi ích của vợ mình, Sabrina Kvist Jensen. Jensen đã có mặt trong cả hai lần chồng cô gục ngã.

"Đây không còn là sự nghiệp nữa. Nó liên quan đến cuộc sống. Đây là cuộc sống của Christian Eriksen", Gravesen, hiện đang làm bình luận viên, nói với Viaplay, "Tôi thấy vợ của Eriksen xông vào sân một lần nữa. Eriksen đang đẩy cô ấy vào tình huống khó xử thế nào vậy? Phải suy nghĩ xa hơn là chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Bóng đá hoàn toàn không còn ý nghĩa gì khi chuyện như thế này xảy ra".

Gravesen cho rằng nếu Eriksen quyết định muốn tiếp tục thi đấu, thì quyết định đó không nên do anh ta tự đưa ra và anh nên bị buộc phải giải nghệ. Bác sĩ tim mạch Henning Molgaard cảnh báo Eriksen có thể gặp vấn đề sức khỏe, nói rằng Eriksen có thể gặp các vấn đề sức khỏe tương tự trong tương lai nhưng vẫn khẳng định máy khử rung tim đã cứu sống anh.

Tuyển thủ quốc tế người Đan Mạch Eriksen cho biết anh "hoàn toàn không, dù chỉ một chút" sợ bị gục ngã lần nữa. Eriksen nói thêm: "Trường hợp xấu nhất, nếu điều đó xảy ra lần nữa, thứ này sẽ giúp tôi ngay lập tức".

Molgaard nói với BT: "Máy tạo nhịp tim của Eriksen, không nghi ngờ gì nữa, nó đã hoàn thành nhiệm vụ và cứu sống anh ấy. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra lần nữa. Chúng ta có thể thấy điều này ở nhiều người bình thường mắc các bệnh tim nhẹ, nhưng lại bị ngừng tim. Một lần nữa và sau đó máy tạo nhịp tim sẽ phát huy tác dụng. Vì vậy, bất kể nguyên nhân là gì trong trường hợp của Christian Eriksen, điều đó đều có thể xảy ra lần nữa.

Khi bị sốc điện từ máy tạo nhịp tim, cảm giác giống như bị ngựa đá vậy. Đó là lý do tại sao bạn có thể hét lên, và thường thì bạn cũng bị "thiếu oxy" cần phải bù đắp trước khi tỉnh lại. Nhưng việc Eriksen tự đi đến xe cấp cứu là một dấu hiệu tốt. Điều đáng kinh ngạc không phải là việc nó đã xảy ra. Chuyện này xảy ra với nhiều người. Điều đáng kinh ngạc là nó xảy ra trên sân bóng đá".

Molgaard cảnh báo các đội bóng hiện nay khó có khả năng muốn Eriksen thi đấu cho họ. "Đại đa số các CLB chuyên nghiệp sẽ không mạo hiểm để rồi phải chứng kiến Eriksen gục ngã một lần nữa. Hầu hết có lẽ sẽ nói "Tôi nghĩ anh nên tìm phương án khác"", ông Molgaard cho biết.

Bác sĩ đội tuyển quốc gia Đan Mạch Morten Boesen - người cứu sống Eriksen vào năm 2021 - đã đưa ra những thông tin mới về Eriksen. "Eriksen muốn tự mình đi và cũng muốn nói chuyện với gia đình. Xe cứu thương ở ngay gần đó. Vì vậy, Eriksen được phép làm điều đó”, Boesen nói, “Anh ấy hoàn toàn bình tĩnh và được theo dõi kỹ".

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy Eriksen ôm ngực và ngã xuống đất, không chạm vào bóng hay bất cứ ai vào giữa hiệp hai trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến trợ giúp Eriksen, còn các cầu thủ tạo thành vòng tròn xung quanh Eriksen giữa lúc các bác sĩ làm nhiệm vụ. Eriksen còn một năm hợp đồng hai năm với CLB Wolfsburg của Đức, đội bóng vừa xuống hạng khỏi Bundesliga hồi tháng trước.

Eriksen được khuyên nên giải nghệ sau sự cố ngã gục trên sân lần thứ hai. ẢNH: MIRROR

Thông cáo báo chí của Liên đoàn bóng đá Đan Mạch sau vụ việc cho biết: "Christian Eriksen vẫn tỉnh táo và đang hồi phục tốt. Trận đấu đã bị hủy". Màn hình lớn bên trong sân vận động ở Odense cũng hiển thị một thông điệp tương tự, đó là: "Trận đấu đã kết thúc. Christian Eriksen đang có thể trạng tốt trong hoàn cảnh hiện tại".

Cựu ngôi sao bóng đá Đan Mạch, Nicklas Bendtner, đang bình luận trận đấu trên truyền hình Đan Mạch và anh đã cố kìm nén nước mắt khi tìm lời để nói thì sự việc xảy ra. "Đây là những hình ảnh kinh khủng, và chúng hoàn toàn làm lu mờ những khoảnh khắc còn lại của buổi tối", Bendtner nói, "Tôi xin chia sẻ cùng gia đình và các con, đây thực sự là một hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần thứ hai, chuyện này đã xảy ra nhiều lần, và với tư cách là bạn của Christian Eriksen, sự cố này thật sự rất khủng khiếp".

Một số đồng đội của Eriksen ở đội tuyển Đan Mạch đã rất sốc và bật khóc trên sân.