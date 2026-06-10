Châu Á ‘nổi loạn’ ở World Cup 2026 10/06/2026 06:39

(PLO)- Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá châu Á góp mặt với lực lượng đông đảo và giàu tham vọng đến như vậy tại mùa World Cup 2026, đặc biệt hai cường quốc Nhật Bản, Hàn Quốc có khả năng khiến các “ông lớn” ôm hận.

Từ những gương mặt quen thuộc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran đến các tân binh Uzbekistan và Jordan, làng bóng châu Á đang mang đến một thế hệ đủ sức tạo nên địa chấn ở World Cup 2026. Trong đó, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai ngọn cờ đầu có khả năng đưa bóng đá châu Á tiến xa nhất kể từ kỳ tích năm 2002.

Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn đầu giấc mơ châu Á

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002, thành tích tốt nhất mà một đại diện châu Á từng đạt được tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đến World Cup 2026, giấc mơ ấy đang được thắp sáng trở lại, đặc biệt bởi sự trưởng thành vượt bậc của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bóng đá Nhật Bản bước vào giải đấu với vị thế hoàn toàn khác so với những kỳ World Cup trước. Dù mới chỉ lần đầu tham dự vào năm 1998, đội bóng xứ mặt trời mọc đã duy trì chuỗi góp mặt liên tiếp suốt gần 30 năm. Họ từng bốn lần vào vòng 16 đội nhưng chưa thể vượt qua giới hạn đó.

Bóng đá Nhật Bản rất mạnh mẽ trên đấu trường thế giới. Ảnh: FF.

Tuy nhiên, thế hệ hiện tại được xem là mạnh nhất lịch sử bóng đá Nhật Bản. Hàng loạt ngôi sao đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu giúp Samurai Xanh sở hữu chiều sâu lực lượng đáng nể. Đáng nhớ từ World Cup 2022, đội tuyển Nhật Bản đã đánh bại nhiều tên tuổi lớn như Đức, Tây Ban Nha hay Anh trong các trận đấu quốc tế. Họ không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự phản công mà đã trở thành tập thể có khả năng áp đặt lối chơi trước bất kỳ đối thủ nào.

Dù chấn thương của Kaoru Mitoma để lại không ít lo ngại, Nhật Bản vẫn được xem là niềm hy vọng lớn nhất của châu Á. Nếu duy trì được sự ổn định trong suốt giải đấu, họ hoàn toàn đủ khả năng tạo nên những cú sốc lớn cho những “ông lớn” của bóng đá thế giới.

Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá châu lục. World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 11 liên tiếp đội bóng xứ Kim chi góp mặt tại sân chơi này, một thành tích mà không nhiều quốc gia trên thế giới làm được.

Thủ quân Son Heung-min cùng đồng đội Hàn Quốc quyết chơi một World Cup để đời. Ảnh: AFC.

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Son Heung-min, đội tuyển Hàn Quốc sở hữu sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu giúp đội bóng này duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ mạnh. Với nền tảng đó, Hàn Quốc chắc chắn không phải cái tên dễ bị bắt nạt ở vòng chung kết năm nay.

Những ẩn số còn lại và tham vọng tạo địa chấn

Bên cạnh Nhật Bản và Hàn Quốc, đội tuyển Iran cũng là đại diện giàu kinh nghiệm của Tây Á. Đây là lần thứ tư liên tiếp đội bóng này vượt qua vòng loại World Cup. Dù chưa từng vượt qua vòng bảng trong lịch sử, Iran vẫn sở hữu bộ khung ổn định cùng chân sút chủ lực Mehdi Taremi, người đã khẳng định tên tuổi tại châu Âu.

Saudi Arabia cũng nhận được nhiều sự chú ý sau chiến thắng gây chấn động trước Argentina tại World Cup 2022. Đội bóng vùng Vịnh đã chứng minh họ đủ sức tạo nên bất ngờ trước những đối thủ hàng đầu thế giới. Với lực lượng giàu kinh nghiệm, đại diện này có thể trở thành ngựa ô của giải đấu.

Saudi Arabia từng đánh bại cả nhà vô địch Argentina ở mùa Cúp thế giới 2022. Ảnh: FF.

Qatar mang theo khát vọng sửa sai sau kỳ World Cup trên sân nhà đầy thất vọng cách đây bốn năm. Lần này, họ giành vé dự giải bằng năng lực chuyên môn thay vì đặc quyền chủ nhà. Đó sẽ là cơ hội để bóng đá Qatar chứng minh những khoản đầu tư khổng lồ trong hơn một thập kỷ qua không hề vô nghĩa.

Iraq trở lại World Cup sau nhiều năm chờ đợi và mang theo câu chuyện truyền cảm hứng bậc nhất của bóng đá châu Á. Với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cùng chân sút Mohanad Ali đang đạt phong độ cao, Iraq hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn cho các đối thủ.

Ở nhóm tân binh, Uzbekistan là cái tên đáng chú ý nhất. Sau nhiều lần lỡ hẹn, đội tuyển Trung Á cuối cùng cũng giành được chiếc vé lịch sử. Sự xuất hiện của hậu vệ Abdukodir Khusanov cùng tiền đạo Eldor Shomurodov mang đến niềm tin rằng họ sẽ không chỉ đến để học hỏi.

Làn gió mới thú vị Uzbekistan. Ảnh: FF.

Jordan cũng lần đầu tiên góp mặt tại World Cup sau hành trình vượt khó đầy cảm xúc. Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều đối thủ, việc không chịu áp lực thành tích có thể giúp đội bóng này trở thành nhân tố bất ngờ.

Đại diện cuối cùng là Úc, đội tuyển đã trở thành thành viên quen thuộc của AFC. Những chú chuột túi góp mặt ở kỳ World Cup thứ sáu liên tiếp và tiếp tục đặt niềm tin vào thủ môn kỳ cựu Mathew Ryan. Sau những màn trình diễn ấn tượng trong các kỳ World Cup gần đây, Úc hiểu rõ cách tạo ra khó khăn cho những đội bóng lớn.

World Cup 2026 trở thành cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá châu Á kể từ năm 2002. Với sự trưởng thành vượt bậc của Nhật Bản, sự lì lợm của Hàn Quốc cùng hàng loạt đội bóng đầy tham vọng phía sau, AFC đang có nhiều cơ hội tạo nên một "cuộc nổi loạn" thực sự trên đất Bắc Mỹ. Châu Á có thể chưa phải ứng viên vô địch, nhưng chắc chắn không còn là khu vực để các ông lớn xem thường.