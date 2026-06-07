Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Thể thao
Tuổi 19, "búp bê Nga" Mirra Andreeva vô địch Roland Garros
07/06/2026 15:23
(PLO)-"Búp bê Nga" Mirra Andreeva làm nên kỳ tích khi vô địch Roland Garros ở tuổi 19.
Chung kết đơn nữ Roland Garros, "
búp bê Nga
" Mirra Andreeva, 19 tuổi đánh bại tay vợt Ba Lan Maja Chwalinska 2-0 (6-3, 6-2). Monica Seles hiện là tay vợt nữ vô địch Pháp mở rộng trẻ tuổi nhất, cô làm được năm 1992 ở tuổi 18.
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Mirra Andreeva chia sẻ với tay vợt Ba Lan sau khi đánh bại đối thủ.
Hồi Olympic Paris 2024, Mirra Andreeva còn là tay vợt vô danh, cô đã cùng bạn đánh cặp vào chung kết nội dung đôi nữ và chỉ đoạt HCB. Lần đó đoàn Nga dự Olympic dưới ngọn cờ trung lập.
Mirra Andreeva và
Maja Chwalinska
tại lễ trao danh hiệu Roland Garros.
Mirra cùng mẹ và các thành viên ban huấn luyện, trong đó có HLV Martinez.
Tài tử điện ảnh Brad Pitt và bạn gái cũng đến sân Philippe Chatrier ở Paris để xem trận chung kết nữ Roland Garros 2026.
"Búp bê Nga" Mirra Andreeva, chiếc cúp vô địch và cún con...như thần may mắn.
Mirra Andreeva trở thành tay vợt Nga trẻ nhất vô địch Grand Slam.
Tuổi 19, bộ sưu tập non trẻ của "búp bê Nga" Mirra Andreeva đã có danh hiệu Roland Garros.
Nhà vô địch nữ Roland Garros 2026 cùng những em nhỏ nhặt bóng.
Hai tay vợt góp mặt ở chung kết nữ Roland Garros 2026.
THANH HÀ
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từ khóa
#Búp bê Nga
#Miira Andreeva
#Roland Garros
#Maja Chwalinska
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