Thủ môn Matvei Safonov quay lưng với đội tuyển Nga? 08/04/2026 13:17

(PLO)-Thủ môn Matvei Safonov đang rất "khó ở" với fan Nga sau đợt tập trung đội tuyển cuối tháng 3 vừa qua.

Trong chuyến trở về Nga tập trung theo lịch FIFA Days là những ngày “đen tối” của Matvei Safonov - thủ môn số 1 của tuyển Nga và cũng đang là số 1 của PSG. Tuy nhiên khi về khoác áo tuyển Nga, Safonov lại chơi rất tệ, vô trách nhiệm, thái độ dửng dưng với người hâm mộ và ra vẻ thách thức.

Trong trận giao hữu mà tuyển Nga thắng Nicaragua 3-1, Matvei Safonov bắt cả trận rất dở và đỉnh điểm là 1 bàn thua giúp Nicaragua san bằng 1-1, bàn thua này Safonov đã mắc lỗi vị trí.

HLV Karpin chia sẻ với thủ môn Safonov trong trận đấu nhạt nhòa của anh dù Nga thắng Nicaragua 3-1 hôm 26-3.

Có điều hiện nay Safonov đang có phong độ rất cao tại đội bóng thủ đô nước Pháp và hầu như nắm vị trí số 1 trong tay sau khi Donnarumma đã sang Man. City. Thế mà quay về khoác áo tuyển Nga, Safonov thể hiện rất tệ và thiếu trách nhiệm. Báo chí Nga đã ví Safonov trong đợt tập trung cuối tháng 3 vừa qua là... “có hai Safonov” - Một Safonov rất khác ở PSG, còn một Safonov khác rất tệ hại trong màu áo tuyển Nga”.

Ngoài phong độ tệ, Safonov mắc lỗi vị trí trong bàn thua giúp Nicaragua san bằng 1-1.

Các hiệp hội cổ động viên của tuyển Nga nêu quan điểm “Chúng tôi không cần Safonov”, trong khi đó, nhóm cổ động viên ở PSG đáp trả “Chúng tôi tôn trọng và ngưỡng mộ Matvei Safonov”.

HLV Valery Karpin của tuyển Nga lại tỏ ra chia sẻ với cậu học trò. Còn các “lão làng" HLV của bóng đá Nga, trong đó có Yuri Semin, cựu HLV tuyển Nga nói với báo Sport Express: “Matvei Safonov nghe những lời thị phi đó làm gì. Hiện tại cậu ta đang đứng vững ở đội bóng số 1 nước Pháp đã nói lên tất cả. Safonov rất cừ khôi đấy”.

Thủ môn Safonov đang bị các nhóm cổ động viên Nga "ném đá" tơi tả.

HLV Yuri Semin cũng chia sẻ rằng, chuyện khoác áo đội tuyển quốc gia luôn phải cháy hết mình và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên đội tuyển Nga trong tình hình hiện nay (không được thi đấu giải quốc tế) đôi lúc cũng tác động lên tâm lý cầu thủ ở dạng vô thức. Đôi lúc chúng ta cần chia sẻ điều này.