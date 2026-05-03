Arsenal được 'chỉ đường' vô địch Premier League sau 22 năm 03/05/2026 17:40

(PLO)- Hai chuyên gia bóng đá Paul Merson và Jamie Redknapp cho rằng Arsenal đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này, sau khi Pháo thủ đánh bại Fulham 3-0 tại sân nhà Emirates.

Chiến thắng Fulham đã giúp Arsenal vươn lên 76 điểm, tạm hơn Manchester City 6 điểm. Dù vậy, đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn còn hai trận chưa đá, nên cục diện vô địch vẫn chưa thể ngã ngũ. Nếu Man City thắng cả hai trận bù, khoảng cách điểm số sẽ được san bằng.

Tuy nhiên, theo Paul Merson, chính lịch thi đấu dồn dập của Man City có thể trở thành điểm yếu chí mạng. Cựu danh thủ này nhận định Arsenal đang có lợi thế tâm lý, còn Man City phải liên tục ra sân trong những trận khó, đặc biệt là trước Everton và Brentford. Nếu không thắng thật đậm, Man City sẽ rất khó tạo ra cú bứt phá về hiệu số bàn thắng bại.

Chuyên gia Jamie Redknapp cũng nghiêng về khả năng Pháo thủ sẽ chấm dứt cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm. Theo ông, nếu Arsenal toàn thắng phần còn lại của mùa giải, họ hoàn toàn có thể đăng quang, kể cả trong trường hợp Man City cũng thắng tất cả các trận còn lại.

Các chuyên gia bóng đá dự đoán Pháo thủ thành London sẽ vượt qua Man City để đăng quang Premier League mùa này. Ảnh: EPA.

Redknapp đặc biệt nhấn mạnh trận gặp Burnley tại Emirates ngày 18-5. Đây có thể là cơ hội để Arsenal cải thiện hiệu số, yếu tố có thể quyết định chức vô địch trong cuộc đua sít sao này.

Merson cũng cho rằng nếu phải chọn đội vô địch ở thời điểm hiện tại, ông sẽ đặt niềm tin vào Arsenal. Lý do là lịch thi đấu của Pháo thủ nhẹ hơn, trong khi Man City còn phải làm khách trước Everton và Bournemouth, hai trận đấu được đánh giá rất khó lường.