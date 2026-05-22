Arsenal là đội đáng sợ nhất thế giới 22/05/2026 14:21

(PLO)- HLV Luis Enrique đã dành những lời khen rất mạnh cho Arsenal trước trận chung kết Champions League giữa PSG và đại diện nước Anh vào ngày 30-5 tại Budapest.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng Arsenal hiện là tập thể hay nhất thế giới khi không kiểm soát bóng.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta vừa chấm dứt 22 năm chờ đợi để đăng quang Ngoại hạng Anh. Với HLV Enrique, việc Pháo thủ thành London góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Champions League không hề gây bất ngờ, bởi họ đã thể hiện sự ổn định và bản lĩnh trong suốt mùa giải.

“Chúng tôi từng đối đầu Arsenal của Mikel Arteta và hiểu rất rõ họ kiểm soát bóng tốt đến mức nào. Khi không có bóng, họ là đội hay nhất thế giới, điều đó không cần bàn cãi. Khi cầm bóng, họ cũng đủ khả năng ghi rất nhiều bàn”, Enrique chia sẻ.

HLV Enrique ca ngợi đối thủ ở chung kết Champions League. Ảnh: EPA.

Theo nhà cầm quân của PSG, trận chung kết sắp tới là màn so tài rất khó lường giữa hai đội có phong cách khác nhau. PSG muốn kiểm soát nhịp độ bằng kỹ thuật và tốc độ, trong khi Arsenal nổi bật với khả năng pressing, tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái cực kỳ kỷ luật.

HLV Enrique cũng nhấn mạnh rằng phòng ngự là yếu tố quyết định ở trận đấu này. Ông cũng đặc biệt khen ngợi Ousmane Dembele, cầu thủ thường được nhắc đến nhờ tốc độ, khả năng rê bóng và đóng góp trên hàng công, nhưng lại có tinh thần hỗ trợ phòng ngự rất đáng chú ý.

Arsenal khao khát giành cúp bạc châu Âu mùa này. Ảnh: EPA.

“Cậu ấy luôn phòng ngự, bất kể trận đấu diễn ra ở thời điểm nào. Người ta thường chỉ nói về bàn thắng hay kiến tạo của tiền đạo, nhưng những gì Dembele làm khi đội mất bóng cũng rất quan trọng”, Enrique nói.

Với PSG, sự hy sinh của các ngôi sao tấn công có thể là chìa khóa để chống lại sức ép từ Arsenal. Còn với Pháo thủ, lời khen từ Enrique chẳng khác nào sự thừa nhận rằng họ đã trở thành một thế lực thực sự của bóng đá châu Âu.