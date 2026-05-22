Ngày mai, TP.HCM thí điểm điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm 22/05/2026 08:00

(PLO)- Ngày mai (23-5), đơn vị quản lý sẽ tiến hành lắp đặt đèn tín hiệu để điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi Công an TP.HCM, UBND phường Tân Định cùng các đơn vị liên quan về việc điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo phương án mới, TP.HCM sẽ giữ nguyên hiện trạng vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng không tổ chức giao thông theo dạng vòng xuyến như hiện nay mà sẽ lắp đặt đèn tín hiệu để tổ chức phân làn giao thông.

Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật đang lắp đặt các biển báo chỉ dẫn. Ảnh: ĐT

Ghi nhận của PLO ngày 21-5, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM đã treo thông báo từ xa để thông tin cho người dân nắm, chuẩn bị lộ trình đi lại. Trung tâm cũng đang lắp đặt bảng hướng dẫn hướng di chuyển.

Một thông báo treo trên đường Hoàng Sa.

"Dải phân cách sẽ được lắp đặt vào đêm ngày 22-5, sau đó ngày 23-5 sẽ lắp đặt đèn tín hiệu để tổ chức điều tiết giao thông theo lộ trình mới tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ"- đại diện Trung tâm cho biết.

Video: Công tác chuẩn bị tổ chức giao thông khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trung tâm sẽ lắp đặt dải phân cách nối từ dải phân cách tim đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng nhằm ngăn dòng xe đi theo vòng xuyến từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Một dải phân cách khác cũng được lắp đặt từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay để tạo làn riêng cho xe rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khi đến vòng xoay bắt buộc rẽ phải để đi lên cầu Điện Biên Phủ hoặc vào đường bên hông cầu, không được đi vào nhánh rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức thí thí từ ngày 23-5 đến 23-6.

Từ ngày 23-5, người dân cần chú ý lộ trình di chuyển khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Vòng xoay giữ nguyên và tổ chức lại giao thông.

Sẽ có một dải phân cách nối từ dải phân cách tim đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng.

Các công nhân đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức lại giao thông từ ngày mai.

Phương án tổ chức giao thông khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Trung tâm cung cấp