TP.HCM thí điểm điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm 14/05/2026 16:29

(PLO)- TP.HCM vừa thống nhất triển khai thí điểm phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ trong thời gian từ ngày 23-5 đến 23-6.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Công an TP.HCM, UBND phường Tân Định cùng các đơn vị liên quan về việc điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo phương án mới, TP.HCM sẽ giữ nguyên hiện trạng vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng không tổ chức giao thông theo dạng vòng xuyến như hiện nay.

TP.HCM thí điểm điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: ĐT

Cụ thể, TP.HCM sẽ lắp đặt dải phân cách nối từ dải phân cách tim đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng nhằm ngăn dòng xe đi theo vòng xuyến từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đồng thời, một dải phân cách khác cũng được lắp đặt từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay để tạo làn riêng cho xe rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đáng chú ý, các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khi đến vòng xoay sẽ bắt buộc rẽ phải để đi lên cầu Điện Biên Phủ hoặc vào đường bên hông cầu, không được đi vào nhánh rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cùng với việc điều chỉnh luồng tuyến, TP.HCM sẽ lắp đặt hai trụ đèn tín hiệu giao thông xanh - vàng - đỏ hoạt động theo chương trình hai pha bằng vật tư thu hồi.

Trong đó pha 1 dành cho hướng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Pha 2 dành cho dòng xe trên đường Điện Biên Phủ đi thẳng về cầu Điện Biên Phủ. Theo kế hoạch, thời gian thí điểm sẽ diễn ra từ ngày 23-5-2026 đến 23-6-2026.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật khẩn trương triển khai phương án, lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông, băng rôn hướng dẫn từ xa trước thời điểm điều chỉnh.

Đơn vị này cũng được yêu cầu thường xuyên theo dõi diễn biến giao thông tại khu vực để kịp thời nghiên cứu, đề xuất các phương án phù hợp với thực tế, bảo đảm an toàn giao thông.

Trong trường hợp phát sinh ùn tắc hoặc tình hình giao thông diễn biến phức tạp, các đơn vị liên quan phải nhanh chóng báo cáo và đề xuất phương án xử lý. Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ phối hợp điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp lưu lượng phương tiện thực tế tại khu vực.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TP.HCM và UBND phường Tân Định tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực này.