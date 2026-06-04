Ra quân làm sạch bãi biển Đà Nẵng nhân ngày môi trường thế giới 04/06/2026 11:50

(PLO)- TP Đà Nẵng tổ chức phát động ra quân làm sạch bãi biển nhân ngày môi trường thế giới, 5-6.

Sáng 4-6, tại bãi biển Mân Thái, phường Sơn Trà, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP, Ủy ban Hòa bình TP tổ chức phát động ra quân làm sạch biển nhân ngày môi trường thế giới, 5-6.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển, góp phần giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, xây dựng TP Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp.

Du khách nước ngoài cùng tham gia dọn rác trên bãi biển Mân Thái. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại buổi lễ, ban tổ chức phát động phong trào chung tay bảo vệ môi trường biển. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

Dịp này, nhóm Khởi nghiệp xanh Đà Nẵng trao tặng 10 túi lưới yêu môi trường cho đại diện các ban công tác mặt trận trên địa bàn phường Sơn Trà nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa và thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên và người dân đồng loạt ra quân thu gom, phân loại rác thải tại khu vực bãi biển Mân Thái. Nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia.

Hoạt động góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển, giữ gìn cảnh quan ven biển sạch đẹp và lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì một Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh sau lễ phát động:

Nhiều lực lượng chung tay làm sạch bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Lực lượng vũ trang tham gia làm sạch bãi biển. Ảnh: TẤN VIỆT

Rác thải từ các tàu thuyền của ngư dân tấp lên bờ biển được dọn sạch. Ảnh: TẤN VIỆT