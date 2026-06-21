Từ 15-7, tiếp tục thu phí các đoạn còn lại trên cao tốc Bắc – Nam 21/06/2026 12:41

(PLO)- Cục Đường bộ cho biết đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để triển khai thu phí các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Liên quan việc thu phí tuyến cao tốc Bắc - Nam, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ, cho biết đơn vị đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng để triển khai thu phí các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 từ ngày 15-7.

Mỗi năm đóng ngân sách trên 10.000 tỉ đồng

Theo Cục Đường bộ, hiện tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến TP.HCM đã thông tuyến. Trước đó, từ đầu tháng 3-2026, cơ quan này đã tổ chức thu phí trên 5 đoạn gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Sau thời gian vận hành, việc thu phí trên các tuyến diễn ra thuận lợi, ghi nhận gần 12 triệu lượt phương tiện lưu thông và nộp ngân sách Nhà nước gần 1.200 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật để đưa vào thu phí 12 đoạn cao tốc còn lại. Theo kế hoạch, đợt đầu sẽ triển khai từ ngày 15-7 đối với 5 dự án gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ.

Đến ngày 15-8, thêm 5 dự án trên đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang sẽ tổ chức thu phí gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Trạm thu phí trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: V.LONG

Riêng hai dự án khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau sẽ hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật trước ngày 25-8 và bắt đầu thu phí từ ngày 15-9.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ, khi toàn bộ các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam đi vào thu phí đồng bộ, nguồn thu dự kiến đạt trên 10.000 tỉ đồng mỗi năm.

“Đây là nguồn lực rất lớn để tiếp tục tái đầu tư các công trình giao thông khác trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế” - ông Thái cho biết.

Mức phí từ 900 đến 1.300 đồng/km, thu hoàn toàn không dừng

Theo phương án vừa được Bộ Xây dựng chấp thuận, mức thu trên các đoạn cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 dao động từ 900 – 1.300 đồng/km.

Tiền sử dụng đường cao tốc sẽ được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông và áp dụng hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Với xe nhóm 1 (xe con), mức phí tối đa trên từng đoạn dao động từ khoảng 9.700 đồng đến hơn 32.600 đồng mỗi lượt nếu đi hết tuyến. Xe nhóm 5 áp dụng mức cao hơn tùy loại phương tiện.

Cụ thể, tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 30,492 km, mức phí tối đa với xe nhóm 1 (xe con) là 13.774 đồng và xe nhóm 5 là 55.094 đồng.

Mức thu phí đối với từng nhóm phương tiện.

Hàm Nghi - Vũng Áng dài 58,415 km, mức phí tối đa lần lượt là 23.136 đồng và 100.544 đồng. Vũng Áng - Bùng dài 57,339 km, mức phí tối đa 27.063 đồng với xe nhóm 1 và 108.252 đồng với xe nhóm 5.

Bùng - Vạn Ninh dài 46,428 km, mức phí tối đa 17.454 đồng và 69.815 đồng. Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,707 km, mức phí tối đa 20.448 đồng và 81.792 đồng.

Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 79 km, mức phí tối đa 26.262 đồng và 105.048 đồng. Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45 km, mức phí tối đa 23.265 đồng và 93.060 đồng. Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,177 km, mức phí tối đa 19.906 đồng và 79.625 đồng.

Chí Thạnh - Vân Phong dài 46,823 km, mức phí tối đa 20.397 đồng và 81.587 đồng. Vân Phong - Nha Trang dài 83,35 km có mức thu cao nhất trong nhóm, với xe nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 130.500 đồng.

Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km, mức phí tối đa 13.950 đồng và 55.800 đồng. Hậu Giang - Cà Mau dài 73,233 km, mức phí tối đa 18.198 đồng và 72.792 đồng.

Đại diện Cục Đường bộ cho biết mức phí hiện được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp khả năng chi trả của người dân, đồng thời bảo đảm hiệu quả khai thác và tạo nguồn lực cho đầu tư hạ tầng.

Song song với việc triển khai trên tuyến Bắc - Nam, cơ quan này cũng đang tham mưu Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương xây dựng đề án thu phí đối với các tuyến cao tốc khác do Nhà nước đầu tư nhằm tạo nguồn vốn tái đầu tư.